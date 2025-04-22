Чем отмыть краску для волос с кожи: проверенные способы, которыми все пользуются

В теплое время года все чаще прибегают к экспериментам с цветом волос и часто красят волосы дома. Не исключено, что после такого окрашивания на коже останутся пятна, однако есть несколько лайфхаков, которые помогут все быстро отмыть.

Если в салоне красоты краску с тела могут быстро убрать профессиональными средствами, то дома следует знать, какие подручные средства могут спасти от неприятности, пишет 24 Канал.

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Мы собрали несколько самых популярных вариантов, которыми чаще всего пользуются женщины после окрашивания волос дома.

Хозяйственное мыло

Благодаря ему можно смыть краску с рук или других частей тела. Однако стоит учесть, что мыло справится только со свежей краской, которая еще не успела въесться в кожу.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Растительное масло

Нужно смочить маслом ватный диск и протирать кожу до тех пор, пока пятно не побледнеет. Те, кто имеет аллергическую реакцию, могут применить средство на основе детского масла и жидкости для очищения лица.



Краску для волос можно легко вывести / Фото Pexels

Спирт

Данное средство быстро удаляет краску с кожи, но будьте осторожны, поскольку спирт вызывает жжение, покраснение и зуд. Важно не передержать ватный диск и протереть пятно в течение нескольких секунд. В качестве альтернативы можно использовать водку.

Зубная паста

Плотный слой зубной пасты нужно нанести на участок с кожей и оставить до полного высыхания. Далее все надо смыть водой, а во избежание шелушения, на кожу рекомендуется нанести питательный крем. Метод не подходит для тех, у кого чувствительная кожа.

Обратите внимание! Если хотите покрасить волосы этой весной, то советуем присмотреться к самому дорогому оттенку. Как выглядит красивое окрашивание волос – смотрите в нашем материале.

Средство для снятия макияжа

Убрать краску для волос с кожи можно с помощью средства для снятия макияжа. Оно эффективно и быстро выводит остатки красителя с кожи.