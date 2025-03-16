Еще наши предки верили в то, что волосы нужно мыть в определенные дни, а некоторые из них – обходить, пишет 24 Канал. Говорят, что таким образом можно избежать финансовых проблем и уберечь счастье.

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Почему нельзя мыть волосы в понедельник

Считается, что волосы являются центром накопленной энергии, поэтому стричь и мыть их можно только в определенные дни. Мытье волос в начале недели, а именно в понедельник, может привести к потере денег, хороших идей и нарушению планов.

Люди верили, что если помыть волосы в понедельник, тогда всю неделю их будут преследовать неудачи. В древности каждая девушка знала, что помыть волосы в понедельник – это к несчастью.



Не стоит мыть волосы в понедельник / Фото Pexels

Есть даже такой суеверие, что если помыть голову семь понедельников подряд, то вода смоет всех кавалеров и девушка долгий период будет одна. Замужние женщины в этот день старались не мыть волосы, чтобы не навлечь несчастье на своего мужа и семью.

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Также наши бабушки верили в то, что мытье волос в понедельник приведет к финансовым потерям и каким-то болезням. Бытует мнение, что нельзя мыть голову перед важными покупками, встречами, совещаниями или экзаменами, поскольку есть высокие шансы того, что они пройдут неудачно.

Кроме того, обращали и на световую часть дня. Волосы запрещается мыть вечером, поскольку после захода солнца пряди волос могут быть ломкими, тусклыми и не приобретать такого блеска и сияния, как после мытья утром.