Ще наші предки вірили в те, що волосся потрібно мити в певні дні, а деякі з них – оминати, пише 24 Канал. Кажуть, що таким чином можна уникнути фінансових негараздів та вберегти щастя.

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Чому не можна мити волосся в понеділок

Вважається, що волосся є осередком накопиченої енергії, тому стригти й мити його можна лише у певні дні. Миття волосся на початку тижня, а саме в понеділок, може призвести до втрати грошей, хороших ідей та порушення планів.

Люди вірили, що якщо помити волосся у понеділок, тоді увесь тиждень їх будуть переслідувати невдачі. У давнину кожна дівчина знала, що помити волосся у понеділок – це до нещастя.

Не варто мити волосся в понеділок
Не варто мити волосся в понеділок / Фото Pexels

Є навіть такий забобон, що якщо помити голову сім понеділків поспіль, то вода змиє всіх кавалерів і дівчина довгий період буде сама. Заміжні жінки в цей день старалися не мити волосся, щоб не накликати нещастя на свого чоловіка та сім’ю.

Також наші бабусі вірили в те, що миття волосся у понелілок призведе до фінансових втрат та якихось хвороб. Побутує думка, що не можна мити голову перед важливими покупками, зустрічами, нарадами чи іспитами, оскільки є високі шанси того, що вони пройдуть невдало.

Окрім того, звертали й на світлову частину дня. Волосся забороняється мити ввечері, оскільки після заходу сонця пасма волосся можуть бути ламкими, тьмяними й не набувати такого блиску й сяйва, як після миття вранці.