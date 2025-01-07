Моль исчезнет навсегда: 5 проверенных методов выведения из шкафа

Моль в шкафу – это серьезная угроза наряду, особенно если он из натуральных материалов. Чтобы быть уверенными в том, что вредители не уничтожат наряды и не появятся в вашем шкафу стоит принять несколько эффективных методов.

Есть два вида моли – пищевая и платяная, пишет 24 Канал. Первая питается сыпучими продуктами, а вот вторая уже любит шерсть, мохер, мех, альпаку, ангору, шелк, кашемир. Также ей нравятся хлопчатобумажные и синтетические изделия. Поселяется моль в шкафах и питается волокнами ткани, которые содержат кератин и белок, поэтому буквально уничтожает внешний вид вещей.

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Моль появляется в доме в поиске тепла, поэтому ее можно активнее заметить в шкафу осенью или зимой. Насекомое способно уничтожить одежду, поэтому надо принять все необходимые средства, чтобы ее вывести из дома.

Привлекательными для моли есть ткани, которые содержат следы пота, кожи, жира и т.д., поэтому в шкафу надо держать только чистые вещи. Самка может отложить от 30 до 200 яиц. Волокнами питаются гусеницы, которые вылупились, поэтому моль надо выводить из шкафа, чтобы она не пооткладывала яйца, которые потом уничтожат наряды. Уничтожить моль можно несколькими народными средствами.

Хозяйственное мыло

Возьмите несколько кусков хозяйственного мыла и разложите на полках шкафа. Аромат от мыла отпугнет моль, поэтому она покинет шкаф или даже не залетит внутрь.

Уксус

Разведите уксус с водой в равной пропорции и обработайте раствором мебель. После этого дайте шкафу хорошо высохнуть и тогда складывайте одежду.



Основные советы по выводу моли из шкафа / Фото Pexels

Ароматные травы

Моль очень хорошо отпугивают различные эфирные масла, особенно лавандовое. Хорошо от моли помогает розмарин и тимьян. Нужно разбрызгать внутри шкафа масло или держать в мешочке сушеные травы. Моль очень не любит запаха ромашки, полыни, розмарина, гвоздики и лаврового листа.

Палочки корицы

Корица имеет специфический запах, который отпугивает моль. Разложите палочки корицы по разным местам, обернув их в пергаментную бумагу. Также палочку корицы можно подвесить на штангу для одежды.

Чеснок

Миль очень не любит едкого запаха чеснока, поэтому стоит очистить несколько зубчиков и поставить в шкаф. Делать это стоит только в случае, если миль действительно увидели в шкафу, потому что если ее нет, то для профилактики этот метод не совсем подойдет, поскольку вещи могут пропитаться неприятным ароматом.