Плохие ароматы в шкафу могут быть по нескольким причинам, пишет Lady 24. Затхлость вещей вызывает одежда, которая не успела высохнуть после стирки. Другой самой распространенной проблемой является влага.

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Если в комнате сыро, то всю влажность на себя перебирают вещи, поэтому очень важно постоянно приоткрывать дверцы и проветривать комнату, чтобы там не завелся грибок.

Как вывести плохой запах из шкафа

Неприятный запах в шкафу можно вывести с помощью нескольких народных средств. Они найдутся на кухне у каждого из нас, поэтому уже с сегодняшнего дня можете попробовать их применить.

Уксус

Он способен мгновенно нейтрализовать плохой запах в шкафу и устранить грибок. Вам надо вынуть всю одежду из шкафа и вытереть все тщательно тряпкой, смоченной в уксусе. Оставьте открытый шкаф на несколько часов, чтобы запах уксуса выветрился.

Соль

В бинт или марлю насыпьте соли и крепко завяжите, чтобы она не рассыпалась на вещи. Лучше всего их держать ближе к задней стенке шкафа, потому что именно там чаще всего образуется грибок. Соль впитывает в себя влагу, поэтому мешочки время от времени нужно будет менять.

Лимонный сок

Выжмите сок лимона в теплую воду. Размешайте жидкость и с помощью тряпки из микрофибры помойте стенки и полки шкафа. Оставьте открытые двери на несколько часов, а потом можете складывать одежду обратно.



От плохого запаха из шкафа можно легко избавиться / Фото Pexels

Чайный пакетик

Сырость в шкафу можно убрать с помощью пакетиков чая. Можете приобрести самый дешевый чай и поставить его на каждую полочку. Пакетики с чаем будут наполнять шкаф хорошим ароматом, а заодно и уберут плохой запах. Менять пакетики с чаем нужно каждые 2 недели.

Пищевая сода

Сода обладает антибактериальными и абсорбирующими свойствами, поэтому порошок нужно всыпать в небольшую тарелку и поставить на дно шкафа. Кроме того, ее можно засыпать в мешочки и расставить на разных полках.

Кофейная гуща

Замечательным запахом способна заполнить шкаф кофейная гуща. Оставьте ее в чашке в шкафу на 2 дня, а после этого замените на свежую гущу. В противном случае зерна кофе можно насыпать в мешочки и оставить в шкафу.

Лаванда

Это растение известно не только тем, что способно устранить неприятные запахи, но и отталкивает насекомых. Запаха лаванды боится моль, поэтому не залетит в ваш шкаф с одеждой. Разместите веточки лаванды в мешочки или воспользуйтесь эфирным маслом, которое нужно капнуть несколько раз на спонжик.