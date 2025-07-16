Как избавиться от синяков под глазами по утрам: интересные советы
- Темные круги под глазами могут быть вызваны обезвоживанием, недостатком сна, неправильным питанием и другими факторами.
- Для уменьшения отеков рекомендуется лимфодренажный массаж, использование масок с ингредиентами, которые уменьшают отеки, избегание тяжелых кремов и регулярное увлажнение организма.
Темные круги под глазами смущают многих девушек. Не всегда от этих синяков легко избавиться, но есть некоторые хитрости, которые помогут немного косметически исправить проблему.
Мешки под глазами образуются из-за нескольких факторов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Это может быть обезвоживание, недостаток сна, неправильное питание, употребление соленой пищи или алкоголя. Чаще всего отеки под глазами образуются из-за накопления лишней жидкости.
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Как избавиться от темных кругов под глазами?
Соленая пища, алкоголь и кофеин вызывают обезвоживание организма, поэтому перегруженная лимфатическая система вызывает отек, который больше всего заметен в области вокруг глаз. Чтобы устранить синяки или сделать их значительно меньше, стоит воспользоваться несколькими действенными советами.
Делайте лимфодренаж области глаз
С помощью массажа можно эффективно удалить лишнюю жидкость, придав лицу подтянутый вид. Лучше всего для утреннего массажа использовать мизинцы, поскольку они создают наименьшее давление. Надо начать с внутренней части брови и осторожно провести пальцем к концу брови и вниз, вдоль темных кругов.
Это круговое движение нужно повторить 10 раз, а потом провести пальцами от внутреннего уголка глаза к вискам, а потом вниз под уши, чтобы вывести лишнюю жидкость. Для лучшего результата можно делать массаж с помощью нефритового ролика или массажера гуа ша.
Избавиться от темных кругов под глазами – возможно / Фото Pexels
Используйте маски
Маска для глаз может стать хорошей альтернативой массажа. Кроме основной проблемы, маски способны осветлить кожу и разгладить морщины. Лучшими являются те продукты, которые содержат в своем составе морские водоросли, огурец, зеленый чай, ромашку и кофеин, потому что именно эти ингредиенты уменьшают отеки. Специалисты советуют хранить маски в холодильнике.
Избегайте тяжелых кремов против морщин
Жирные кремы из-за своей тяжелой текстуры могут способствовать отекам, поэтому лучше использовать сыворотки, которые успокаивают кожу.
Увлажняйте свое тело
Каждый день выпивайте от 6 до 8 стаканов воды в день. Когда организм обезвожен, то он накапливает воду, а это приводит к отекам. Уход за телом летом является обязательным.