Такое положительное влияние на организм возможно при условии, что тренировки длятся не менее 30 минут и происходят 4 – 6 раз в неделю пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

Читайте также Короткие стрижки, которые омолаживают на 10 лет: идеально подойдут старшим женщинам

Как ввести тренировки в свою жизнь

Если раньше вы не занимались спортом, наполнить жизнь активностями поначалу может быть трудно. Эти советы помогут вам быстрее адаптироваться к новому ритму:

Добавьте движения в вашу жизнь

Начните заменять свои будничные дела на активности. Например, просмотр телевизора на вечернюю прогулку. Во время того как вы гуляете, можно встретиться с друзьями, послушать подкаст или аудиокнигу.



Как привыкнуть к тренировкам / Фото Pexels

Найдите для себя оптимальное направление тренировок

Если вы планируете заниматься не дома, попробуйте различные направления тренировок. Обычно, студии предлагают пробные занятия бесплатно или по сниженной цене.

Определите график тренировок

Составьте свой недельный график и добавьте туда тренировки. Пусть они будут частью вашей новой рутины.



Как быстрее адаптироваться к графику тренировок / Фото Pexels

Превратите тренировки в ритуал

Определитесь, будете ли вы ходить на тренировки куда-то, или – заниматься дома. Приобретите специальную одежду. Пусть ваша подготовка к тренировке будет настоящим ритуалом.

Найдите компанию

Вы можете как предложить родным и друзьям разделить ваши интересы, так и превратить тренировки на время для себя. Занимаясь с близкими, создайте своеобразный челлендж. Так вы будете мотивировать друг друга достигать лучших результатов.



Как худеть без спортзала / Фото Pexels

Помните! Начинать всегда трудно. Не бойтесь пробовать новое, со временем вы достигнете желаемых результатов.