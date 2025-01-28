Такий позитивний вплив на організм можливий за умови, що тренування тривають щонайменше 30 хвилин і відбуваються 4 – 6 разів на тиждень пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Як ввести тренування у своє життя

Якщо раніше ви не займалися спортом, наповнити життя активностями спочатку може бути важко. Ці поради допоможуть вам швидше адаптуватися до нового ритму:

Додайте руху у ваше життя

Почніть заміняти свої буденні справи на активності. Наприклад, перегляд телевізора на вечірню прогулянку. Під час того як ви гуляєте, можна зустрітись з друзями, послухати подкаст чи аудіокнигу.



Як звикнути до тренувань / Фото Pexels

Знайдіть для себе оптимальний напрям тренувань

Якщо ви плануєте займатись не вдома, спробуйте різні напрями тренувань. Зазвичай, студії пропонують пробні заняття безкоштовно або ж за зниженою ціною.

Визначте графік тренувань

Складіть свій тижневий графік і додайте туди тренування. Нехай вони будуть частиною вашої нової рутини.



Як швидше адаптуватись до графіку тренувань / Фото Pexels

Перетворіть тренування на ритуал

Визначтесь чи ви будете ходити на тренування десь, чи займатиметесь вдома. Придбайте спеціальний одяг. Нехай ваша підготовка до тренування буде справжнім ритуалом.

Знайдіть компанію

Ви можете як запропонувати рідним та друзям розділити ваші інтереси, так і перетворити тренування на час для себе. Займаючись з близькими, створіть своєрідний челендж. Так ви будете мотивувати одне одного досягати кращих результатів.



Як худнути без спортзалу / Фото Pexels

Пам'ятайте! Починати завжди важко. Не бійтесь пробувати нове, з часом ви досягнете омріяних результатів.