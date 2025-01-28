Заставить себя заниматься спортом легко, если знать эти секреты
Исследования доказывают, что физическая активность продлевает жизнь человека. Также она снижает риск возникновения рака молочных желез, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Такое положительное влияние на организм возможно при условии, что тренировки длятся не менее 30 минут и происходят 4 – 6 раз в неделю пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.
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Как ввести тренировки в свою жизнь
Если раньше вы не занимались спортом, наполнить жизнь активностями поначалу может быть трудно. Эти советы помогут вам быстрее адаптироваться к новому ритму:
- Добавьте движения в вашу жизнь
Начните заменять свои будничные дела на активности. Например, просмотр телевизора на вечернюю прогулку. Во время того как вы гуляете, можно встретиться с друзьями, послушать подкаст или аудиокнигу.
Как привыкнуть к тренировкам / Фото Pexels
- Найдите для себя оптимальное направление тренировок
Если вы планируете заниматься не дома, попробуйте различные направления тренировок. Обычно, студии предлагают пробные занятия бесплатно или по сниженной цене.
- Определите график тренировок
Составьте свой недельный график и добавьте туда тренировки. Пусть они будут частью вашей новой рутины.
Как быстрее адаптироваться к графику тренировок / Фото Pexels
- Превратите тренировки в ритуал
Определитесь, будете ли вы ходить на тренировки куда-то, или – заниматься дома. Приобретите специальную одежду. Пусть ваша подготовка к тренировке будет настоящим ритуалом.
- Найдите компанию
Вы можете как предложить родным и друзьям разделить ваши интересы, так и превратить тренировки на время для себя. Занимаясь с близкими, создайте своеобразный челлендж. Так вы будете мотивировать друг друга достигать лучших результатов.
Как худеть без спортзала / Фото Pexels
Помните! Начинать всегда трудно. Не бойтесь пробовать новое, со временем вы достигнете желаемых результатов.