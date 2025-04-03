Трендовая стрижка, которую можно носить совсем без укладки
- В моду вошел "сломанный" боб, который можно носить без укладки.
- Стрижка была использована на показах Prada и Miu Miu сезон осень-зима 2025-2026.
Боб – классический вариант стрижки, который не выходит из моды. В этом сезоне в тренде будет одна из его многочисленных вариаций.
В моду вошел "сломанный" боб. Это шикарный вариант стрижки для тех, кто не любит делать укладку, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какая стрижка в моде в апреле 2025 года
Немалый шум в свое время "наделала" стрижка американской актрисы Вайноны Райдер. Она запала многим в душу еще в далеком 1988 году.
Сейчас эта стрижка снова в моде. В частности, ее примерил на моделей на показах Prada и Miu Miu сезон осень-зима 2025 – 2026 звездный парикмахер Гвидо Палау.
Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!
Главными принципами "сломанного" боба являются:
- длина до челюсти;
- отсутствие прямых и четких линий.
Чтобы сделать такую смелую укладку, не нужно даже стараться. Достаточно оставить волосы высыхать естественным путем.