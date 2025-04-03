Трендовая стрижка, которую можно носить совсем без укладки

Боб – классический вариант стрижки, который не выходит из моды. В этом сезоне в тренде будет одна из его многочисленных вариаций.

В моду вошел "сломанный" боб. Это шикарный вариант стрижки для тех, кто не любит делать укладку, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая стрижка в моде в апреле 2025 года

Немалый шум в свое время "наделала" стрижка американской актрисы Вайноны Райдер. Она запала многим в душу еще в далеком 1988 году.

Сейчас эта стрижка снова в моде. В частности, ее примерил на моделей на показах Prada и Miu Miu сезон осень-зима 2025 – 2026 звездный парикмахер Гвидо Палау.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Главными принципами "сломанного" боба являются:

длина до челюсти;

отсутствие прямых и четких линий.

Чтобы сделать такую смелую укладку, не нужно даже стараться. Достаточно оставить волосы высыхать естественным путем.