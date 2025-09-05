Мир джинсовой моды постоянно развивается, и стили появляются и исчезают циклично. После периода, когда доминировали мешковатые джинсы, тенденция снова изменилась, и потребители теперь тяготеют к более узким фасонам.

Это идеальный момент, чтобы пополнить свой гардероб новой парой джинсов, которые сочетают стиль и комфорт, обеспечивая свободу движений и оставаясь при этом в тренде. Именно такую модель продемонстрировала актриса Дакота Джонсон, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Идеальный лук на осень: Джулия Робертс показала как выглядеть элегантно даже в кэжуале

Какая модель джинсов в тренде 2025 года?

Дакота Джонсон уже давно является поклонницей джинсов-сигарет, ее постоянно замечают в них в разное время года и в разных местах – от шумных улиц Нью-Йорка до солнечных тротуаров Лос-Анджелеса.



Дакота в джинсах-сигаретах / Фото Vogue

Независимо от того, сочетает она их с высокими сапогами, классическими туфлями, кроссовками или мокасинами, непоколебимая приверженность Джонсон к этому стилю отличает ее от быстротечных модных тенденций. Она не гонится за трендами – и, кажется, теперь тренды сами догнали ее.



Джинсы-сигареты, которые обожает Дакота Джонсон, могут стать трендом осени-2025 / Фото Vogue

В последние сезоны на подиумах наблюдается возрождение джинсов-сигарет, и известные дизайнеры используют этот силуэт. Diesel представил мягкие, удобные версии с расслабленным кроем, а Dsquared2 добавили в образ элемент гранжа. Loewe в своей весенней коллекции продемонстрировал безупречно прямые и изысканные джинсы, подчеркнув современный взгляд на этот классический стиль.

Другие знаменитости также поддержали тренд на джинсы-сигареты. Белла Хадид носила узкие модели с прямыми штанинами, а Дейзи Эдгар-Джонс предпочитает приталенные модели, подчеркивающие ее фигуру.



Белла Хадид в трендовых джинсах / Фото Pinterest

Эти тенденции свидетельствуют о значительных изменениях в джинсовой моде, а также о том, что эра мешковатых джинсов, возможно, подходит к концу. Этой осенью джинсы-сигареты имеют все шансы стать главной базовой вещью в гардеробе.

Как по-новому носить джинсы в 2025-м?

Сочетание джинсов с кружевом стало одним из самых ярких трендов 2025 года, которое завоевало популярность среди модниц в Европе.

Рекомендуется сочетать прямые или немного свободные джинсы с высокой талией с полупрозрачным платьем-комбинацией или кружевной юбкой, а также использовать простой верх.

Обувь и аксессуары могут включать массивные кеды, балетки, минималистичную сумку и серьги-кольца для завершения образа.