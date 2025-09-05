Ці джинси тепер обговорюють всі: зірка "50 відтінків сірого" зробила модний камбек
- Дакота Джонсон популяризує джинси-сигарети, які мають стати трендом осені 2025 року, зокрема завдяки їх поєднанню стилю і комфорту.
- Відомі дизайнери, такі як Diesel, Dsquared2 та Loewe, вже представили свої версії джинсів-сигарет, підкреслюючи їх актуальність у сучасній моді.
Світ джинсової моди постійно розвивається, й стилі з'являються і зникають циклічно. Після періоду, коли домінували мішкуваті джинси, тенденція знову змінилася, і споживачі тепер тяжіють до вужчих фасонів.
Це ідеальний момент, щоб поповнити свій гардероб новою парою джинсів, які поєднують стиль і комфорт, забезпечуючи свободу рухів і залишаючись при цьому в тренді. Саме таку модель продемонструвала акторка Дакота Джонсон, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Яка модель джинсів у тренді 2025 року?
Дакота Джонсон вже давно є прихильницею джинсів-сигарет, її постійно помічають у них в різні пори року і в різних місцях – від галасливих вулиць Нью-Йорка до сонячних тротуарів Лос-Анджелеса.
Дакота у джинсах-сигаретах / Фото Vogue
Незалежно від того, поєднує вона їх з високими чобітьми, класичними туфлями, кросівками чи мокасинами, непохитна прихильність Джонсон до цього стилю вирізняє її з-поміж швидкоплинних модних тенденцій. Вона не женеться за трендами – і, видається, тепер тренди самі наздогнали її.
Джинси-сигарети, які обожнює Дакота Джонсон, можуть стати трендом осені-2025 / Фото Vogue
В останні сезони на подіумах спостерігається відродження джинсів-сигарет, і відомі дизайнери використовують цей силует. Diesel представив м'які, зручні версії з розслабленим кроєм, а Dsquared2 додали в образ елемент гранжу. Loewe у своїй весняній колекції продемонстрував бездоганно прямі та вишукані джинси, підкресливши сучасний погляд на цей класичний стиль.
Інші знаменитості також підтримали тренд на джинси-сигарети. Белла Хадід носила вузькі моделі з прямими штанинами, а Дейзі Едгар-Джонс надає перевагу приталеним моделям, що підкреслюють її фігуру.
Белла Хадід у трендових джинсах / Фото Pinterest
Ці тенденції свідчать про значні зміни в джинсовій моді, а також про те, що ера мішкуватих джинсів, можливо, добігає кінця. Цієї осені джинси-сигарети мають усі шанси стати головною базовою річчю у гардеробі.
Як по-новому носити джинси у 2025-му?
Поєднання джинсів з мереживом стало одним з найяскравіших трендів 2025 року, яке завоювало популярність серед модниць у Європі.
Рекомендується поєднувати прямі або трохи вільні джинси з високою талією з напівпрозорою сукнею-комбінацією або мереживною спідницею, а також використовувати простий верх.
Взуття та аксесуари можуть включати масивні кеди, балетки, мінімалістичну сумку та сережки-кільця для завершення образу.
