Такой образ идеально подойдет и на эту осень. Какой "лук" выбрала Джулия Робертс и как его повторить, рассказывает 24 Канал.

Какой "лук" выбрала Джулия Робертс?

Джулия Робертс сделала стильное заявление на мероприятии, проходившем на острове Лидо. Голливудская звезда надела наряд из коллекции Versace - синий шерстяной жакет, пошитый на заказ, в сочетании с полосатой рубашкой на пуговицах и классическими джинсовыми брюками темно-синего цвета. Это демонстрация идеального баланса между офисной изысканностью и уличной непринужденностью.

Образ Робертс дополнили тщательно подобранные аксессуары, в частности винтажный ремень с золотой пряжкой и плетеные кожаные туфли на каблуке Vienna 95.

Модные обозреватели также обратили внимание на объемную сумку, украшенную инициалами "JM", что является отсылкой к ее фамилии после замужества – Джулия Модер. Этот аксессуар не только подчеркнул элегантность ее образа, но и добавил ему неповторимого шарма.

Джулия Робертс продемонстрировала, как безупречно и стильно сочетать классические элементы. Ее наряд – идеальный выбор для осеннего сезона.

Что надели другие звезды на Венецианский кинофестиваль?