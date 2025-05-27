Андре Тан назвал самую модную обувь лета: они удобные и очень стильные

Украинский модельер активно ведет свою рубрику в инстаграме с советами и уже поделился с поклонницами трендовой обувью на летнюю пору. До начала нового сезона осталось несколько дней, поэтому советуем обратить внимание на тренды.

О новых актуальных вещах Андре Тан рассказывает очень часто, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. Он дает ценные советы читателям, как стоит одеваться, а от чего надо отказаться.

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Чтобы разнообразить свой летний гардероб, рекомендуем присмотреться к трендовой обуви, которая будет в моде ближайшие три месяца.

Мюли

Изящные формы обуви из кожи или сатина выглядят на ноге очень красиво. Мюли являются достаточно элегантными, поэтому прекрасно подойдут для классических и романтических образов. Носить их можно с костюмами или платьями. Популярными являются модели на низком каблуке.



Андре Тан назвал трендовую обувь на лето / Фото из инстаграма дизайнера

Вьетнамки

Кожаные вьетнамки на плоской подошве или на каблуке станут частью городского образа. Носить их можно с льняными брюками, длинными юбками или джинсами.



Андре Тан назвал трендовую обувь на лето / Фото из инстаграма дизайнера

Балетки

Актуальными балетками в этом году будут с заостренным носком или ремешками. Обувь прекрасно сочетается с шортами-бермудами, платьями или сарафанами.



Андре Тан назвал трендовую обувь на лето / Фото из инстаграма дизайнера

Лоферы

Альтернативой балеткам станут лоферы, которые прекрасно дополнят костюмы, брюки с рубашками и блузами и образы с джинсами и кожанкой. Замшевые модели можно носить на босую ногу.



Андре Тан назвал трендовую обувь на лето / Фото из инстаграма дизайнера

Ретро-кеды

В моде в этом сезоне будут кеды из потертой кожи или ткани. Носите их с джинсами, шортами или платьями.



Андре Тан назвал трендовую обувь на лето / Фото из инстаграма дизайнера

Кстати, Андре Тан выделил аксессуары, которые будут модными летом 2025. Больше о трендовых аксессуарах на летнее время читайте в нашем материале.