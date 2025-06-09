Молодость – это не цифра в паспорте, а то, как мы себя чувствуем и подаем миру, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Yliko.

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По ее словам, одежда способна старить, если примерить неподходящий наряд. Именно правильный стиль не маскирует возраст, а красиво его подчеркивает. Стилистка рассказала, что именно способно испортить вид женщин.

Стилистические ошибки, которые добавляют возраста

Темные вещи

Черный цвет считается классикой, но слишком темные тона способны сделать лицо уставшим. В таком случае надо сделать акцент на светлые вещи возле зоны лица.



Антитрендовые вещи для старших женщин / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Устаревшие фасоны одежды

Длинные прямые кардиганы способны добавить возраста, поскольку указывают на моду нулевых. Зато старшим женщинам рекомендуется выбирать современную классику: приталенные жакеты, или кардиганы до талии.



Наряд, который добавляет лишнего возраста / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Неудачная длина юбки или брюк

Юбка до середины икры и неподходящая обувь способна сразу добавить несколько лишних лет. Лучше выбирать трендовую длину миди и аккуратную обувь, которая вытягивает силуэт.



Антитрендовые вещи для старших женщин / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Вещи без формы

Женщинам в старшем возрасте не стоит примерять на себе наряды в размере оверсайз. Стилист советует выбирать одежду, которая подчеркнет талию.



Наряд, который добавляет лишнего возраста / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Дешевые ткани

Блестящая синтетика или дешевый трикотаж способны испортить образ. Вместо этих вещей стоит отдавать предпочтение матовым фактурам – это вискоза, хлопок, шелк или мягкий деним.



Антитрендовые вещи для старших женщин / Фото из инстаграма стилистки Yliko

Декоративные элементы

Различные банты, стразы и надписи, выглядят довольно неаккуратно. Гораздо дороже выглядят вещи в стиле минимализм.



Наряд, который добавляет лишнего возраста / Фото из инстаграма стилистки Yliko

К слову, есть вещи, в которых можно выглядеть дорого. На что именно надо обратить внимание – читайте в нашем материале.