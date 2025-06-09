Наряды, которые добавляют лет: что стоит исключить из своего гардероба
- Темные вещи, устаревшие фасоны, неудачная длина юбки или брюк, вещи без формы и дешевые ткани могут визуально добавить лет.
- Рекомендуется выбирать светлые вещи у лица, современную классику, трендовую длину миди, одежду, которая подчеркивает талию, и вещи со стильными матовыми фактурами.
Некоторая одежда способна визуально добавить несколько лет и состарить человека. Чтобы избежать стилистических ошибок в формировании аутфита, стоит знать о нескольких ошибках, которые можно легко исправить.
Молодость – это не цифра в паспорте, а то, как мы себя чувствуем и подаем миру, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Yliko.
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По ее словам, одежда способна старить, если примерить неподходящий наряд. Именно правильный стиль не маскирует возраст, а красиво его подчеркивает. Стилистка рассказала, что именно способно испортить вид женщин.
Стилистические ошибки, которые добавляют возраста
Темные вещи
Черный цвет считается классикой, но слишком темные тона способны сделать лицо уставшим. В таком случае надо сделать акцент на светлые вещи возле зоны лица.
Антитрендовые вещи для старших женщин / Фото из инстаграма стилистки Yliko
Устаревшие фасоны одежды
Длинные прямые кардиганы способны добавить возраста, поскольку указывают на моду нулевых. Зато старшим женщинам рекомендуется выбирать современную классику: приталенные жакеты, или кардиганы до талии.
Наряд, который добавляет лишнего возраста / Фото из инстаграма стилистки Yliko
Неудачная длина юбки или брюк
Юбка до середины икры и неподходящая обувь способна сразу добавить несколько лишних лет. Лучше выбирать трендовую длину миди и аккуратную обувь, которая вытягивает силуэт.
Антитрендовые вещи для старших женщин / Фото из инстаграма стилистки Yliko
Вещи без формы
Женщинам в старшем возрасте не стоит примерять на себе наряды в размере оверсайз. Стилист советует выбирать одежду, которая подчеркнет талию.
Наряд, который добавляет лишнего возраста / Фото из инстаграма стилистки Yliko
Дешевые ткани
Блестящая синтетика или дешевый трикотаж способны испортить образ. Вместо этих вещей стоит отдавать предпочтение матовым фактурам – это вискоза, хлопок, шелк или мягкий деним.
Антитрендовые вещи для старших женщин / Фото из инстаграма стилистки Yliko
Декоративные элементы
Различные банты, стразы и надписи, выглядят довольно неаккуратно. Гораздо дороже выглядят вещи в стиле минимализм.
Наряд, который добавляет лишнего возраста / Фото из инстаграма стилистки Yliko
К слову, есть вещи, в которых можно выглядеть дорого. На что именно надо обратить внимание – читайте в нашем материале.