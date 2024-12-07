Как выглядеть дорого в серой одежде: изысканный образ от известной модели

Самая красивая формула одежды всегда проста и понятна. Это значит, что ее основу составляют базовые вещи, которые легко сочетаются между собой. Об этом знает известная шведская модель, которая без проблем создает удивительные аутфиты и учит эффектно в них выглядеть многих девушек.

Изысканный и простой образ Эльза Хоск продемонстрировала во время недавней прогулки, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм модели. Манекенщица является одной из самых инстаграмных моделей, поэтому едва ли не ежедневно демонстрирует эффектные и роскошные образы, которые актуальны. На этот раз она показала, как выглядеть дорого.

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Безупречный образ Эльзы Хоск

Модель продемонстрировала образ, который можно примерить на прогулку или на какое-то праздничное событие. Шведка любит следить за модой, поэтому знает, что именно надо сделать, чтобы образ выглядел красиво и стильно.

В зимний сезон яркие цвета немного выходят на задний план, зато первенство занимают базовые оттенки: черный, серый, белый, молочный и тому подобное. Эльза хорошо знает, какой цвет способен сделать образ дорогим, поэтому примерила наряд в сером монохроме.

Блондинка надела серую рубашку, которую соединила с серыми брюками, серыми кроссовками и пальто в длине миди. Сверху модница выбрала серый берет от Miu Miu и довершила свой look серой сумкой.

Стилисты всегда отмечают, что монохромные образы имеют дорогой и изысканный образ. В зимнее время вместо рубашки можно выбрать теплый свитер, а вместо головного убора примерить шапку бини. Также образ можно разбавить черным шарфом и варежками, или выбрать в том же оттенке.

Почти все вещи из этого образа есть у каждой девушки. Повторить такой аутфит можно в разных цветах. Главное, чтобы все вещи были в одном тоне, что и дает аутфиту особой роскоши и дороговизны.