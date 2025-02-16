В этом же сезоне Chanel наоборот, сделал акцент именно на такой помаде, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как нужно красить губы, чтобы быть в тренде

Во время показа Chanel Haute Couture весна-лето 2025, губы моделей были накрашены красной помадой. Стоит отметить, что визажисты делали контур четким.

Напомним! Ранее дизайнеры предлагали различные методы нанесения красной помады, в частности, размывая края и выходя за контур.

Интересно, что во время своего показа Chanel подчеркнул именно губы. В целом макияж был натуральный, без дополнительных акцентов на глаза или брови.

Визажисты использовали различные оттенки красного.

Оттенок помады подбирался в соответствии с типажом модели. В частности, чтобы подчеркнуть ее особенности внешности.

Обратите внимание! В 2025 году Chanel празднует 110 лет Haute Couture.