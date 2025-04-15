Представьте себе объемный жакет, винтажную шубу, черные колготки, туфли на каблуках и массивные аксессуары, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Продолжением этого стиля является прическа Slicked bob, которая выглядит дерзко и стильно.

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Как выглядит новая прическа Slicked bob

Чтобы достичь эффектного образа, волосы должны быть зачесаны назад и четко зафиксированы гелем. Этот боб излучает силу и уверенность и свидетельствует о возвращении эстетики япи (англ. yuppie, от Young Urban Professional Person).



Красивая прическа Хлои Кардашян / Фото из инстаграма Крис Дженнер

Стрижка идеально подойдет к образу с жакетом с объемными плечами или водолазкой. Техника укладки довольно легкая, нужно воспользоваться только гелем, для создания мокрых волос. Сначала прочешите волосы по секциям, чтобы равномерно распределить гель.

Slicked bob – интересный вариант прически на каждый день, поскольку имеет непринужденный вид и идеально подойдет для тех, кто хочет иметь всегда безупречный вид на работе или в жизни.

Какие еще есть интересные стрижки боб