Уявіть собі об’ємний жакет, вінтажну шубу, чорні колготки, туфлі на підборах та масивні аксесуари, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Продовженням цього стилю є зачіска Slicked bob, яка виглядає зухвало та стильно.
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Який має вигляд нова зачіска Slicked bob
Щоб досягнути ефектного образу, волосся повинне бути зачесане назад й чітко зафіксоване гелем. Цей боб випромінює силу та впевненість й свідчить про повернення естетики япі (англ. yuppie, від Young Urban Professional Person).
Красива зачіска Хлої Кардашян / Фото з інстаграму Кріс Дженнер
Стрижка ідеально підійде до образу з жакетом з об’ємними плечима чи водолазкою. Техніка вкладання є доволі легкою, потрібно скористатися лише гелем, для створення мокрого волосся. Спочатку прочешіть волосся за секціями, щоб рівномірно розподілити гель.
Slicked bob – цікавий варіант зачіски на щодень, оскільки має невимушений вигляд й ідеально підійде для тих, хто хоче мати завжди бездоганний вигляд на роботі чи в житті.
Які ще є цікаві стрижки боб
- Стрижка "паризький боб" є популярною весняною тенденцією, яка виглядає стильно та легко, особливо стрижена до лінії щелепи.
- Італійський боб – універсальна стрижка, що омолоджує вигляд та підходить як для густого, так і тонкого волосся.