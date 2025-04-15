Уявіть собі об’ємний жакет, вінтажну шубу, чорні колготки, туфлі на підборах та масивні аксесуари, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Продовженням цього стилю є зачіска Slicked bob, яка виглядає зухвало та стильно.

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Який має вигляд нова зачіска Slicked bob

Щоб досягнути ефектного образу, волосся повинне бути зачесане назад й чітко зафіксоване гелем. Цей боб випромінює силу та впевненість й свідчить про повернення естетики япі (англ. yuppie, від Young Urban Professional Person).



Красива зачіска Хлої Кардашян / Фото з інстаграму Кріс Дженнер

Стрижка ідеально підійде до образу з жакетом з об’ємними плечима чи водолазкою. Техніка вкладання є доволі легкою, потрібно скористатися лише гелем, для створення мокрого волосся. Спочатку прочешіть волосся за секціями, щоб рівномірно розподілити гель.

Slicked bob – цікавий варіант зачіски на щодень, оскільки має невимушений вигляд й ідеально підійде для тих, хто хоче мати завжди бездоганний вигляд на роботі чи в житті.

Які ще є цікаві стрижки боб