Середня довжина волосся є найактуальнішою, пише 24 Канал. Вона пасує багатьом жінкам, оскільки не переобтяжує в догляді. Та навіть для жінок, які не носять довге волосся, зачіска може бути проблемною у випадку, якщо волосся є рідким. Додати йому об’єму можна завдяки популярним стрижкам.

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Ідеально рівний зріз

Таку стрижку тривалий час носить Даша Квіткова. Ви могли помітити, що рівний зріз надає волоссю об’єму, робить його живим та здоровим. Щоб волосся завжди мало доглянутий вигляд, радимо підстригати кінчики кожних 3 місяці.



Ідеальні зачіски для середньої довжини волосся / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Каскад

Ця зачіска є найкращою для жінок, які хочуть надати середній довжині волосся динамічності. Шари додають їй об’єму, тому це є найкращим варіантом для тих жінок, які мають рідке волосся.



Красиві зачіски для середньої довжини волосся / Фото Pinterest

Подовжене каре

Якщо хочеться освіжити образ, але не сильно обрізати волосся, тоді варто зробити подовжене каре. Ця зачіска є класикою, яка завжди буде актуальною та модною. Щоб надати об’єму, зробіть локони конусною плойкою.



Ідеальні зачіски для середньої довжини волосся / Фото Pinterest

Щоб освіжити волосся й надати йому світлого тону, рекомендуємо придивитися до мигдалево-молочного відтінку, в якому простежується баланс теплого тону й прохолодного. Саме цей колір з початку весни активно носить Ліндсі Лохан.