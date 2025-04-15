Самая модная прическа весны в стиле япи – Slicked bob: чем она особенная
- Последним модным вариантом прически боб является Slicked bob, которая поражает оригинальностью и подчеркивает стиль молодых профессионалов.
- Slicked bob создается с помощью причесывания волос назад и фиксации гелем, подходит для смелых образов с объемными аксессуарами.
- Эта прическа обеспечивает уверенность и идеально подходит для формальных и ежедневных образов, добавляя им эстетики япи.
Интерпретаций причесок боб есть множество. Последним самым модным вариантом считается стрижка Slicked bob, которая поражает своей оригинальностью. Минимализм и тихая роскошь уже уступают более громким и драматичным трендам.
Представьте себе объемный жакет, винтажную шубу, черные колготки, туфли на каблуках и массивные аксессуары, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Продолжением этого стиля является прическа Slicked bob, которая выглядит дерзко и стильно.
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Как выглядит новая прическа Slicked bob
Чтобы достичь эффектного образа, волосы должны быть зачесаны назад и четко зафиксированы гелем. Этот боб излучает силу и уверенность и свидетельствует о возвращении эстетики япи (англ. yuppie, от Young Urban Professional Person).
Красивая прическа Хлои Кардашян / Фото из инстаграма Крис Дженнер
Стрижка идеально подойдет к образу с жакетом с объемными плечами или водолазкой. Техника укладки довольно легкая, нужно воспользоваться только гелем, для создания мокрых волос. Сначала прочешите волосы по секциям, чтобы равномерно распределить гель.
Slicked bob – интересный вариант прически на каждый день, поскольку имеет непринужденный вид и идеально подойдет для тех, кто хочет иметь всегда безупречный вид на работе или в жизни.
Какие еще есть интересные стрижки боб
- Стрижка "парижский боб" является популярной весенней тенденцией, которая выглядит стильно и легко, особенно стриженая до линии челюсти.
- Итальянский боб – универсальная стрижка универсальная стрижка, что омолаживает вид и подходит как для густых, так и тонких волос.