Длинные волосы всегда выглядели стильно и роскошно, впрочем большинство женщин выбирают для себя короткую длину, за которой гораздо легче ухаживать. Короткие волосы не всегда должны быть в стиле пикси. Есть немало других вариантов, которые красиво смотрятся.

Все чаще короткую прическу выбирают для себя не только женщины после 50 лет, но и молодые девушки, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Для тех, кто носит среднюю длину волос и хочет немного укоротить пряди, предлагаем посмотреть интересные варианты причесок.

Какие стрижки сделать на короткие волосы?

Французский боб

Стрижка имеет характерную челку, длину до подбородка и неровные кончики. Прическа подойдет тем, кто имеет овальное или квадратное лицо. Французский боб идеально подчеркивает скулы и обрамляет лицо. Стилисты советуют укладывать волосы круглой щеткой.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Блант боб

Для тех, кто хочет сделать тонкие волосы гуще – предлагаем обратить внимание на стрижку "тупой боб". Прическа имеет четкие линии, достигающие челюсти или чуть ниже нее. Лучше всего подходит женщинам с овальным или квадратным лицом.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Легкие слои

Такая непринужденная короткая прическа – хороший вариант для женщин, которые хотят добавить волосам немного движения и сохранить их в растрепанной форме.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Текстурированное каре

Такая прическа лучше всего подходит для волнистых или вьющихся волос. Чтобы не выпрямлять каждый раз пряди, их можно укладывать текстурированными локонами. Достаточно лишь нанести стайлинговое средство на руки и помять пряди руками для фиксирования волн.



Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

К красивым стрижкам на короткие волосы еще можно добавить асимметричный боб, классическое пикси и стрижку миди, пишет Who What Wear. Эти несколько причесок являются одними из лучших на осеннее время года, поэтому точно подойдут женщинам, которые любят короткую длину.

Какая прическа вернулась в моду?