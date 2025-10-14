Модные прически на короткие волосы: подойдут каждой женщине
- Среди модных причесок на короткие волосы выделяют французский боб, блант боб, легкие слои и текстурированное каре.
- Каждая из этих причесок имеет свои особенности, которые подходят для разных типов лица и волос.
Длинные волосы всегда выглядели стильно и роскошно, впрочем большинство женщин выбирают для себя короткую длину, за которой гораздо легче ухаживать. Короткие волосы не всегда должны быть в стиле пикси. Есть немало других вариантов, которые красиво смотрятся.
Все чаще короткую прическу выбирают для себя не только женщины после 50 лет, но и молодые девушки, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Для тех, кто носит среднюю длину волос и хочет немного укоротить пряди, предлагаем посмотреть интересные варианты причесок.
Какие стрижки сделать на короткие волосы?
Французский боб
Стрижка имеет характерную челку, длину до подбородка и неровные кончики. Прическа подойдет тем, кто имеет овальное или квадратное лицо. Французский боб идеально подчеркивает скулы и обрамляет лицо. Стилисты советуют укладывать волосы круглой щеткой.
Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
Блант боб
Для тех, кто хочет сделать тонкие волосы гуще – предлагаем обратить внимание на стрижку "тупой боб". Прическа имеет четкие линии, достигающие челюсти или чуть ниже нее. Лучше всего подходит женщинам с овальным или квадратным лицом.
Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
Легкие слои
Такая непринужденная короткая прическа – хороший вариант для женщин, которые хотят добавить волосам немного движения и сохранить их в растрепанной форме.
Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
Текстурированное каре
Такая прическа лучше всего подходит для волнистых или вьющихся волос. Чтобы не выпрямлять каждый раз пряди, их можно укладывать текстурированными локонами. Достаточно лишь нанести стайлинговое средство на руки и помять пряди руками для фиксирования волн.
Модные стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest
К красивым стрижкам на короткие волосы еще можно добавить асимметричный боб, классическое пикси и стрижку миди, пишет Who What Wear. Эти несколько причесок являются одними из лучших на осеннее время года, поэтому точно подойдут женщинам, которые любят короткую длину.
Какая прическа вернулась в моду?
Индийская коса вернулась в моду этой осенью. Ее нужно заплетать на макушке и постепенно вплетать пряди. Выглядит эта прическа красиво и элегантно.
Коса подходит для всех типов волос. Стилисты советуют носить эту прическу с базовым и простым нарядом, а также сочетать с изысканными костюмами и блузами.
