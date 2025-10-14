Довге волосся завжди мало стильний та розкішний вигляд, втім більшість жінок обирають для себе коротку довжину, за якою набагато легше доглядати. Коротке волосся не завжди повинно бути в стилі піксі. Є чимало інших варіантів, які красиво виглядають.

Все частіше коротку зачіску обирають для себе не лише жінки після 50 років, але й молоді дівчата, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Для тих, хто носить середню довжину волосся й хоче трохи вкоротити пасма, пропонуємо переглянути найцікавіші варіанти зачісок.

Читайте також Омолоджуюча стрижка для жінок 50-річного віку: має ідеальний вигляд

Які стрижки зробити на коротке волосся?

Французький боб

Стрижка має характерний чубчик, довжину до підборіддя й нерівні кінчики. Зачіска підійде тим, хто має овальне чи квадратне обличчя. Французький боб ідеально підкреслює вилиці й обрамлює обличчя. Стилісти радять укладати волосся круглою щіткою.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Блант боб

Для тих, хто хоче зробити тонке волосся густішим – пропонуємо звернути увагу на стрижку "тупий боб". Зачіска має чіткі лінії, що сягають щелепи чи трохи нижче неї. Найкраще пасує жінкам з овальним чи квадратним обличчям.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Легкі шари

Така невимушена коротка зачіска – гарний варіант для жінок, які хочуть додати волоссю трохи руху й зберегти його в розпатланій формі.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Текстуроване каре

Така зачіска найкраще підходить для хвилястого чи кучерявого волосся. Щоб не випрямляти кожного разу пасма, їх можна вкладати текстурованими локонами. Достатньо лише нанести стайлінговий засіб на руки й помнути пасма руками для фіксування хвильок.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

До красивих стрижок на коротке волосся ще можна додати асиметричний боб, класичне піксі та стрижку міді, пише Who What Wear. Ці кілька зачісок є одними з найкращих на осінню пору року, тож точно підійдуть жінкам, які люблять коротку довжину.

Яка зачіска повернулася в моду?