Модні зачіски на коротке волосся: підійдуть кожній жінці
- Серед модних зачісок на коротке волосся виділяють французький боб, блант боб, легкі шари та текстуроване каре.
- Кожна з цих зачісок має свої особливості, які підходять для різних типів обличчя та волосся.
Довге волосся завжди мало стильний та розкішний вигляд, втім більшість жінок обирають для себе коротку довжину, за якою набагато легше доглядати. Коротке волосся не завжди повинно бути в стилі піксі. Є чимало інших варіантів, які красиво виглядають.
Все частіше коротку зачіску обирають для себе не лише жінки після 50 років, але й молоді дівчата, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Для тих, хто носить середню довжину волосся й хоче трохи вкоротити пасма, пропонуємо переглянути найцікавіші варіанти зачісок.
Які стрижки зробити на коротке волосся?
Французький боб
Стрижка має характерний чубчик, довжину до підборіддя й нерівні кінчики. Зачіска підійде тим, хто має овальне чи квадратне обличчя. Французький боб ідеально підкреслює вилиці й обрамлює обличчя. Стилісти радять укладати волосся круглою щіткою.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
Блант боб
Для тих, хто хоче зробити тонке волосся густішим – пропонуємо звернути увагу на стрижку "тупий боб". Зачіска має чіткі лінії, що сягають щелепи чи трохи нижче неї. Найкраще пасує жінкам з овальним чи квадратним обличчям.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
Легкі шари
Така невимушена коротка зачіска – гарний варіант для жінок, які хочуть додати волоссю трохи руху й зберегти його в розпатланій формі.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
Текстуроване каре
Така зачіска найкраще підходить для хвилястого чи кучерявого волосся. Щоб не випрямляти кожного разу пасма, їх можна вкладати текстурованими локонами. Достатньо лише нанести стайлінговий засіб на руки й помнути пасма руками для фіксування хвильок.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
До красивих стрижок на коротке волосся ще можна додати асиметричний боб, класичне піксі та стрижку міді, пише Who What Wear. Ці кілька зачісок є одними з найкращих на осінню пору року, тож точно підійдуть жінкам, які люблять коротку довжину.
Яка зачіска повернулася в моду?
Індійська коса повернулася в моду цієї осені. Її потрібно заплітати на маківці та поступово вплітати пасма. Виглядає ця зачіска красиво та елегантно.
Коса підходить для всіх типів волосся. Стилісти радять носити цю зачіску з базовим та простим вбранням, а також поєднувати з вишуканими костюмами та блузами.
