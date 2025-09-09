Укр Рус
Lady Тренды сезона Дорогу "бабушкиным реликвиям" и не только: Андре Тан назвал трендовые украшения на осень-2025
9 сентября, 09:46
Дорогу "бабушкиным реликвиям" и не только: Андре Тан назвал трендовые украшения на осень-2025

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Андре Тан выделил трендовые украшения на осень-2025, среди которых крупные экстравагантные аксессуары, броши, золото и DIY-украшения.
  • Дизайнер подчеркнул, что ювелирные изделия из серебра уступают место золоту, а аксессуары ручной работы становятся популярными благодаря уникальности.

Украинский дизайнер Андре Тан раскрыл ключевые ювелирные тренды этой осени. Среди них есть даже аксессуары, которые уже давно считались "бабушкиными реликвиями".

В моду вернулись и handmade-украшения, интересно, что золото сейчас также на пике популярности. Какие украшения удачно и трендово дополнят ваши осенние образы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Instagram дизайнера.

Какие украшения носить этой осенью?

  • Большие экстравагантные украшения

Массивные серьги, крупные браслеты и колье с характером сейчас доминируют на модной сцене. Эти смелые аксессуары оказываются незаменимыми для тех, кто хочет подчеркнуть свой стиль, добавив нотку звездности к любому наряду.


Большие экстравагантные украшения снова в тренде / Фото Pinterest

Их уже давно можно увидеть в Pinterest, но сейчас они станут настоящим трендом.

  • Большие броши

Они, отметили Тан, везде уместны. Броши добавляют образу шика и делают его совершенным.

И это не только бабушкины реликвии, но и супертрендовый акцент. Большие, цветочные, с характером. На пальто, на жакет или даже на шапку, 
– объяснил модельер.

  • Золото

Дизайнер подчеркнул, что ювелирные изделия из серебра "отдыхают". Зато осень 2025 года станет ключевым сезоном для золота.

Большие цепи, серьги, браслеты – все в теплых оттенках, только в теплых оттенках. И все блестит, как настоящая красота,
– объяснил Тан.

  • DIY-украшения

Аксессуары ручной работы возвращаются. Творческие личности могут превратить старые цепи, пуговицы и винтажные шнурки в уникальные украшения для нарядов.


Аксессуары ручной работы сейчас на пике популярности / Фото Pinterest

Дизайнеры поддерживают это движение за его сочетание иронии и креативности, подчеркивая важность индивидуальности в личном стиле.

Какая обувь будет модная осенью?

Ранее дизайнер Андре Тан порадовал свою аудиторию моделями обуви, которые идеально подойдут на осень. Обувь является комфортной, стильной и элегантной, поэтому понравится многим.

Среди них: балетки с ремешком, массивные лоферы, ботинки на платформе, обувь с контрастной подошвой и классические сапоги.

Частые вопросы

Какие украшения в тренде осенью-2025?

Андре Тан считает главным трендом осени крупные экстравагантные украшения, такие как массивные серьги, крупные браслеты, колье, а также крупные броши, которые добавляют образу шика и завершенности.

Модны ли сейчас DIY-украшения?

Андре Тан отмечает, что аксессуары ручной работы возвращаются в моду. Он подчеркивает важность индивидуальности в личном стиле, поощряя творческих личностей создавать уникальные украшения с использованием старых цепей, пуговиц и винтажных шнурков.

Какие аксессуары рекомендует носить Андре Тан этой осенью?

Андре Тан рекомендует носить крупные экстравагантные украшения. Он также подчеркивает актуальность крупных брошей и золота, а также призывает к экспериментам с DIY-аксессуарами.