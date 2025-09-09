Дорогу "бабушкиным реликвиям" и не только: Андре Тан назвал трендовые украшения на осень-2025
- Андре Тан выделил трендовые украшения на осень-2025, среди которых крупные экстравагантные аксессуары, броши, золото и DIY-украшения.
- Дизайнер подчеркнул, что ювелирные изделия из серебра уступают место золоту, а аксессуары ручной работы становятся популярными благодаря уникальности.
Украинский дизайнер Андре Тан раскрыл ключевые ювелирные тренды этой осени. Среди них есть даже аксессуары, которые уже давно считались "бабушкиными реликвиями".
В моду вернулись и handmade-украшения, интересно, что золото сейчас также на пике популярности. Какие украшения удачно и трендово дополнят ваши осенние образы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Instagram дизайнера.
Какие украшения носить этой осенью?
- Большие экстравагантные украшения
Массивные серьги, крупные браслеты и колье с характером сейчас доминируют на модной сцене. Эти смелые аксессуары оказываются незаменимыми для тех, кто хочет подчеркнуть свой стиль, добавив нотку звездности к любому наряду.
Большие экстравагантные украшения снова в тренде / Фото Pinterest
Их уже давно можно увидеть в Pinterest, но сейчас они станут настоящим трендом.
- Большие броши
Они, отметили Тан, везде уместны. Броши добавляют образу шика и делают его совершенным.
И это не только бабушкины реликвии, но и супертрендовый акцент. Большие, цветочные, с характером. На пальто, на жакет или даже на шапку,
– объяснил модельер.
- Золото
Дизайнер подчеркнул, что ювелирные изделия из серебра "отдыхают". Зато осень 2025 года станет ключевым сезоном для золота.
Большие цепи, серьги, браслеты – все в теплых оттенках, только в теплых оттенках. И все блестит, как настоящая красота,
– объяснил Тан.
- DIY-украшения
Аксессуары ручной работы возвращаются. Творческие личности могут превратить старые цепи, пуговицы и винтажные шнурки в уникальные украшения для нарядов.
Аксессуары ручной работы сейчас на пике популярности / Фото Pinterest
Дизайнеры поддерживают это движение за его сочетание иронии и креативности, подчеркивая важность индивидуальности в личном стиле.
Какая обувь будет модная осенью?
Ранее дизайнер Андре Тан порадовал свою аудиторию моделями обуви, которые идеально подойдут на осень. Обувь является комфортной, стильной и элегантной, поэтому понравится многим.
