Дорогу "бабусиним реліквіям" і не тільки: Андре Тан назвав трендові прикраси на осінь-2025
- Андре Тан виділив трендові прикраси на осінь-2025, серед яких великі екстравагантні аксесуари, брошки, золото та DIY-прикраси.
- Дизайнер підкреслив, що ювелірні вироби зі срібла поступаються місцем золоту, а аксесуари ручної роботи стають популярними завдяки унікальності.
Український дизайнер Андре Тан розкрив ключові ювелірні тренди цієї осені. Серед них є навіть аксесуари, які вже давно вважалися "бабусиними реліквіями".
В моду повернулися і handmade-прикраси, цікаво, що золото зараз також на піку популярності. Які прикраси вдало і трендово доповнять ваші осінні образи, розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram дизайнера.
Які прикраси носити цієї осені?
- Великі екстравагантні прикраси
Масивні сережки, великі браслети та кольє з характером зараз домінують на модній сцені. Ці сміливі аксесуари виявляються незамінними для тих, хто хоче підкреслити свій стиль, додавши нотку зірковості до будь-якого вбрання.
Великі екстравагантні прикраси знову в тренді / Фото Pinterest
Їх вже давно можна побачити у Pinterest, але зараз вони стануть справжнім трендом.
- Великі брошки
Вони, зазначив Тан, скрізь доречні. Брошки додають образу шику та роблять його довершеним.
І це не тільки бабусині реліквії, а й супертрендовий акцент. Великі, квіткові, з характером. На пальто, на жакет або навіть на шапку,
– пояснив модельєр.
- Золото
Дизайнер підкреслив, що ювелірні вироби зі срібла "відпочивають". Натомість осінь 2025 року стане ключовим сезоном для золота.
Великі ланцюги, сережки, браслети – все в теплих відтінках, тільки в теплих відтінках. І все блищить, як справжня краса,
– пояснив Тан.
- DIY-прикраси
Аксесуари ручної роботи повертаються. Творчі особистості можуть перетворити старі ланцюги, ґудзики та вінтажні шнурки на унікальні прикраси для вбрання.
Аксесуари ручної роботи зараз на піку популярності / Фото Pinterest
Дизайнери підтримують цей рух за його поєднання іронії та креативності, підкреслюючи важливість індивідуальності в особистому стилі.
Яке взуття буде модне восени?
Раніше дизайнер Андре Тан потішив свою аудиторію моделями взуття, які ідеально підійдуть на осінь. Взуття є комфортним, стильним та елегантним, тож сподобається багатьом.
Часті питання
Які прикраси в тренді восени-2025?
Андре Тан вважає головним трендом осені великі екстравагантні прикраси, такі як масивні сережки, великі браслети, кольє, а також великі брошки, які додають образу шику та завершеності.
Чи модні зараз DIY-прикраси?
Андре Тан зазначає, що аксесуари ручної роботи повертаються в моду. Він підкреслює важливість індивідуальності в особистому стилі, заохочуючи творчих особистостей створювати унікальні прикраси з використанням старих ланцюгів, ґудзиків та вінтажних шнурків.
Які аксесуари рекомендує носити Андре Тан цієї осені?
Андре Тан рекомендує носити великі екстравагантні прикраси. Він також підкреслює актуальність великих брошок та золота, а також закликає до експериментів з DIY-аксесуарами.