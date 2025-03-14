Какие брюки подходят девушкам с широкими бедрами
- Для девушек с широкими бедрами рекомендуются брюки с завышенной талией, прямые брюки, расклешенные брюки, брюки-палаццо, и джинсы mom-fit или loose-fit.
- Рекомендуется избегать очень обтягивающих скинни-джинсов, джинсов с горизонтальными потертостями в зоне бедер, и брюк с большими накладными карманами.
У каждой разный тип фигуры и это вполне нормально. Если у вас широкие бедра и вы ищете брюки, которые не портят визуально ваше телосложение, то есть несколько вариантов.
Если хотите выглядеть на все 100%, то лучше всего выбирать брюки, которые визуально балансируют фигуру, вытягивают силуэт и подчеркивают талию. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие брюки подходят девушкам с широкими бедрами
- Брюки с завышенной талией
Они акцентируют на талии, делая ее визуально стройнее, а также помогают уравновесить пропорции между талией и бедрами.
- Прямые брюки
Классические прямые брюки или джинсы визуально удлиняют ноги. Однако избегайте очень облегающих фасонов – лучше выбирать немного свободные.
- Расклешенные (flare) или клеш от бедра
Они идеально балансируют пропорции, поскольку расширение внизу уравновешивает бедра. И еще к ним идеально подходят каблуки.
- Брюки-палаццо
Легкие, широкие брюки создают эффект длинных ног. Главное – выбирать модели с завышенной талией, чтобы не добавлять объема бедрам.
- Джинсы mom-fit или loose-fit
Они комфортные, свободные, но не слишком мешковатые. Такие джинсы не обтягивают бедра, что делает образ более гармоничным.
Совет. Если хотите еще больше подчеркнуть талию, носите такие брюки с поясом или заправляйте их в рубашку или топ. Если они слишком большие, то существуют лайхфхаки, которые помогут сузить широкие джинсы в талии.
Каких фасонов лучше избегать:
- Очень обтягивающие скинни-джинсы – они могут чрезмерно подчеркнуть контраст между талией и бедрами.
- Джинсы с горизонтальными потертостями в зоне бедер – они визуально увеличивают их.
- Брюки с большими накладными карманами в этой зоне.