У каждой разный тип фигуры и это вполне нормально. Если у вас широкие бедра и вы ищете брюки, которые не портят визуально ваше телосложение, то есть несколько вариантов.

Если хотите выглядеть на все 100%, то лучше всего выбирать брюки, которые визуально балансируют фигуру, вытягивают силуэт и подчеркивают талию. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие брюки подходят девушкам с широкими бедрами

Брюки с завышенной талией

Они акцентируют на талии, делая ее визуально стройнее, а также помогают уравновесить пропорции между талией и бедрами.

Прямые брюки

Классические прямые брюки или джинсы визуально удлиняют ноги. Однако избегайте очень облегающих фасонов – лучше выбирать немного свободные.

Расклешенные (flare) или клеш от бедра

Они идеально балансируют пропорции, поскольку расширение внизу уравновешивает бедра. И еще к ним идеально подходят каблуки.

Брюки-палаццо

Легкие, широкие брюки создают эффект длинных ног. Главное – выбирать модели с завышенной талией, чтобы не добавлять объема бедрам.

Джинсы mom-fit или loose-fit

Они комфортные, свободные, но не слишком мешковатые. Такие джинсы не обтягивают бедра, что делает образ более гармоничным.

Совет. Если хотите еще больше подчеркнуть талию, носите такие брюки с поясом или заправляйте их в рубашку или топ. Если они слишком большие, то существуют лайхфхаки, которые помогут сузить широкие джинсы в талии.

Каких фасонов лучше избегать: