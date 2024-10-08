В осеннюю пору цветовая палитра всегда приглушенная, впрочем не стоит делать ставку на яркий оттенок, пишет Lady 24. Для того, чтобы эффектно и дорого выглядеть вам понадобится оттенок карамели, сливок или молочного шоколада. Особенно роскошно образы будут выглядеть в монохромных вариантах, поэтому можете смело составлять образ в одном цвете.

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Коричневый

Выбирайте в этом сезоне коричневые пальто, замшевые жакеты или куртки, а также стильные классические костюмы. Кроме того, в моде остаются короткие угги в светло-коричневом оттенке.

Бордовый

Этой осенью бордовый цвет входит в моду и заменяет собой яркий красный, который был популярным в прошлом году. Делайте ставку на бордовые тренчи, стильные свитера или жакеты в этом оттенке.

Белый

Этот цвет всегда выглядит изысканно и дорого, поэтому создаст непревзойденный образ независимо от дня – будничного или выходного. Для особого шика дополняйте белый верх белым низом и наоборот.

Черный

Красивый черный цвет занимает больше всего вариантов нарядов в нашем гардеробе, поэтому можете смело создавать роскошные образы на основе теплого гольфа, брюк палаццо, сапог на каблуках и пальто.

Серый

Невероятно эффектно в осеннюю пору выглядит серый цвет. Лучше всего создавать с ним монохромные образы или сочетать с черным, или белым цветом.

Эти цвета помогут вам иметь непревзойденный вид и подчеркнут красоту. Создавайте образы в одном цвете для максимального эффектную, впрочем найдет, что эти оттенки прекрасно сочетаются с базовыми цветами, поэтому вам не составит труда стилизовать их с классическими оттенками.