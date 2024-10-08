В осінню пору колірна палітра завжди приглушена, втім не варто робити ставку на яскравий відтінок, пише Lady 24. Для того, щоб ефектно та дорого виглядати вам знадобиться відтінок карамелі, вершків чи молочного шоколаду. Особливо розкішно образи виглядатимуть у монохромних варіантах, тому можете сміливо складати образ в одному кольорі.

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Коричневий

Обирайте цього сезону коричневі пальта, замшеві жакети чи куртки, а також стильні класичні костюми. Окрім того, в моді залишаються короткі угги у світло-коричневому відтінку.

Бордовий

Цієї осені бордовий колір входить в моду та заміняє собою яскравий червоний, який був популярним минулого року. Робіть ставку на бордові тренчі, стильні светри чи жакети в цьому відтінку.

Білий

Цей колір завжди виглядає вишукано та дорого, тож створить неперевершений образ незалежно від дня – буденного чи вихідного. Для особливого шику доповнюйте білий верх білим низом і навпаки.

Чорний

Красивий чорний колір посідає чи не найбільше варіантів вбрання у нашому гардеробі, тому можете сміливо створювати розкішні образи на основі теплого гольфа, штанів палаццо, чобіт на підборах та пальта.

Сірий

Неймовірно ефектно в осінню пору виглядає сірий колір. Найкраще створювати з ним монохромні образи чи поєднувати з чорним, чи білим кольором.

Ці кольори допоможуть вам мати неперевершений вигляд та підкреслять красу. Створюйте образи в одному кольорі для максимального ефектну, втім знайде, що ці відтінки чудово поєднуються з базовими кольорами, тож вам не складе труднощів стилізувати їх з класичними відтінками.