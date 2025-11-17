В чем встречать Новый 2026 год: советы для каждого знака Зодиака

До Нового года осталось еще более 40 дней, а это значит, что есть достаточно времени, чтобы выбрать наряд, который понравится главному покровителю – Огненной Лошади. Астрологи даже рассказали отдельно о вещах для каждого знака Зодиака.

Хозяин года не любит серости и простоты, поэтому праздничный образ должен быть выразительным, энергичным и заметным, пишет 24 Канал.

Лошадь принадлежит к стихии Огня, поэтому к удачным цветам относятся:

Огненные оттенки : красный, багровый, коралловый и терракотовый коралловый и терракотовый;

Теплые оттенки : медный, золотой, бронзовый и карамельный бронзовый и карамельный;

Глубокие цвета: темно-синий, сапфировый, изумрудный изумрудный;

Естественные оттенки: шоколадный, винный, каштановый каштановый.

Тотемное животное 2026 года любит подвижные ткани, поэтому стоит выбирать вещи из шелка, атласа, сатина, бархата и тому подобное. Подойдет тот материал, что колеблется при движении.

Какая одежда подойдет на Новый год для каждого знака Зодиака?

Овен

Этому знаку Зодиака подойдут красные или коралловые платья. Хорошо будут смотреться платья с асимметрией, открытыми плечами или смелыми вырезами. Украшения стоит выбирать золотые, а макияж – с акцентом на губы.

Телец

Астрологи советуют Тельцам выбирать шоколадные, медные и карамельные оттенки. Среди тканей стоит делать ставку на шелковые, бархатные или атласные платья. Аксессуары могут быть массивными.

Близнецы

Близнецам рекомендуется обратить внимание на золотой металлик, бронзу и красный цвет. Подойдут платья с волнистыми юбками и интересные фасоны вещей.

Рак

Ракам подойдут изумрудные, глубокие синие и винные оттенки. На Новый год стоит выбирать шелковые платья и украшения с жемчужинками.

Лев

Чтобы привлечь успех в год Лошади, астрологи советуют Львам выбирать золото, бронзу, медь или насыщенный красный цвет. Лучшим вариантом будет платье в длине макси, а прическа – с объемными волнами, которые дорого выглядят.

Дева

Счастливым цветом для Дев станет сливовый, фиолетовый или темный рубиновый. Платья должны быть гладкими, изящными и лаконичными, а украшения – золотыми и минималистичными.

Весы

Астрологи советуют Весам выбирать на Новый год темно-синий, сапфировый, бирюзовый или золотой цвет. Платье должно быть из шифона, шелка или сатина.

Скорпион

В новогоднюю ночь Скорпионам лучше сосредоточиться на черном, винном, бордовом, темно-красном оттенке. Можно выбирать смелые силуэты, глубокие вырезы или драпировки.

Стрелец

А вот Стрельцам на Новый год нужно сверкать в ярком красном, оранжевом или медном цвете. Лошадь любит свободу, поэтому выбирайте платья, которые не будут сковывать движений.

Козерог

Получить счастье в Новом году Козерогам поможет наряд в золотистых оттенках. Вещи должны излучать статус, а прическа и макияж – идеально завершить вид.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям выбирать голубое платье, бирюзовое и аквамариновое. Образ могут довершать интересные детали с асимметрией.

Рыбы

В новогоднюю ночь Рыбам подойдет перламутровый, молочно-золотой, нежный розовый, кремовый или винный. Украшения могут быть тонкими, с жемчужинами или светлыми камнями. Прическу лучше собрать в элегантный пучок или нежные волны.

Какие еще есть советы по одежде на Новый год?