Цвета одежды, которые омолаживают женщин после 50 лет: узнайте их уже

Оттенки вещей имеют заметное влияние на облик женщины. Правильный цвет лица способен освежить кожу и подчеркнуть черты лица. Стилисты рассказали о нескольких оттенках, которые помогут выглядеть моложе, не меняя кардинально имидж.

Женщины в зрелом возрасте меняют свой облик благодаря прическе или макияжу, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Но оказывается, освежить вид могут обычные цвета одежды, которые визуально убирают несколько лишних лет.

Какие цвета омолаживают?

Оливковый

Наряд в оливковом оттенке подойдет каждой женщине. Стилисты советуют комбинировать цвет с яркими вещами, к примеру, красным оттенком.

Белый

Мягкий белый цвет имеет более теплый и деликатный вид, чем ослепительный чисто-белый. Оттенок хорошо подсвечивает кожу и является универсальным базовым тоном на любой сезон.

Розовый

Чтобы добавить образу сияния, советуем выбирать розовые тона в образе. Пастельный цвет способен придать лицу свежести и мягких черт. Розовый подойдет для повседневных или романтических образов.

Бордовый

Этот цвет является настоящей классикой для тех, кто хочет иметь дорогой образ с глубиной и солидным акцентом. Все вещи бордового оттенка имеют изысканный вид.

Темно-серый

Порой черный кажется слишком темным, поэтому лучше сделать ставку на темно-синий оттенок. Он не сделает лицо уставшим, а лишь освежит его и придаст благородства. Темно-синий также выглядит эффектно, не менее, чем черный.

Ресурс VegOut советует женщинам после 50 лет советуют избавиться от старых вещей и отдавать предпочтение современным силуэтам, чтобы выглядеть стильно. Важно выбирать комфортную и стильную обувь, не переусердствовать с аксессуарами и правильно подобрать нижнее белье.

Какие прически омолаживают после 50 лет?