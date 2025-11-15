Кольори одягу, які омолоджують жінок після 50 років: дізнайтеся їх вже

Відтінки речей мають помітний вплив вигляд жінки. Правильний колір обличчя здатен освіжити шкіру та підкреслити риси обличчя. Стилісти розповіли про кілька відтінків, які допоможуть виглядати молодшими, не змінюючи кардинально імідж.

Жінки у зрілому віці змінюють свій вигляд завдяки зачісці чи макіяжу, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. Та виявляється, освіжити вигляд можуть звичайні кольори одягу, які візуально прибирають кілька зайвих років.

Які кольори омолоджують?

Оливковий

Вбрання в оливковому відтінку підійде кожній жінці. Стилісти радять комбінувати колір з яскравими речима, до прикладу, червоним відтінком.

Білий

М’який білий колір має тепліший та делікатніший вигляд, ніж сліпучий чисто-білий. Відтінок добре підсвічує шкіру та є універсальним базовим тоном на будь-який сезон.

Рожевий

Щоб додати образу сяйва, радимо обирати рожеві тони в образі. Пастельний колір здатен надати обличчю свіжості та м’яких рис. Рожевий підійде для повсякденних чи романтичних образів.

Бордовий

Цей колір є справжньою класикою для тих, хто хоче мати дорогий образ з глибиною та солідним акцентом. Усі речі бордового відтінку мають вишуканий вигляд.

Темно-сірий

Часом чорний видається занадто темним, тому краще зробити ставку на темно-синій відтінок. Він не зробить обличчя втомленим, а лише освіжить його й додасть благородності. Темно-синій також виглядає ефектно, не менше, ніж чорний.

Ресур VegOut радить жінкам після 50 років радять позбутися старих речей і віддавати перевагу сучасним силуетам, щоб виглядати стильно. Важливо обирати комфортне й стильне взуття, не перестаратися з аксесуарами і правильно підібрати спідню білизну.

