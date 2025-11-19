Три самые красивые помады сезона: их нельзя пропустить
- Три самых популярных оттенка помады этого сезона: глубокий бордовый, теплый коричневый и розово-нюдовый.
- Глубокий бордовый подходит для вечернего макияжа, коричневый популярен с блеском, а розово-нюдовый подчеркивает естественную красоту.
Помада всегда является главным акцентом в макияже. Для тех, кто хочет оставаться в тренде, визажисты составили список самых популярных оттенков, которые преобладают в этом сезоне.
Благодаря помаде можно легко освежить образ без особых усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour. Представленные цвета в подборке способны изменить настроение и придать уверенности в себе.
Какие цвета помады в тренде?
Глубокий бордовый
В этом сезоне вместо классического красного в моде будет глубокий бордовый цвет, который придаст макияжу особую изысканность. Вариант идеально подойдет для вечернего макияжа или для ежедневного мейка, когда захочется добавить немного драматизма.
Цвет помады идеально подходит к осеннему или зимнему гардеробу. Можно накрасить губы только помадой или добавить сверху блеск для еще большего сияния.
Модные цвета помады / Фото Pinterest
Коричневый
Теплый коричневый цвет в этом сезоне модный не в матовом, а в мягком, блестящем варианте. Этот оттенок помады подойдет для разных тонов кожи. В этом году коричневая помада на пике популярности, особенно с обведенным контуром губ карандашом шоколадного оттенка.
Модные цвета помады / Фото Pinterest
Розово-нюдовый
Нюдовый оттенок остается в тренде, но приобретает более прохладный тон. Пастально-розовый цвет помады очень хорошо смотрится в сочетании с выразительным макияжем глаз. Оттенок идеально подчеркивает естественную красоту, поэтому прекрасно подойдет для ежедневных мейков.
Модные цвета помады / Фото Pinterest
К бьюти лайфхакам также относится увеличение губ, пишет Who What Wear. Губы можно увеличить с помощью помады. Эффект объемных губ создается с помощью контурирования, используя два оттенка карандашей для губ и помады. Сначала обведите губы темным карандашом, затем заполните более светлым тоном и нанесите помаду на центр губ для максимального объема.
Какие ошибки в макияже старят?
Плотное тональное покрытие и неправильный контуринг могут подчеркнуть недостатки на лице.
Застарелые брови и темный контур со светлой помадой создают неестественный и стареющий вид.
