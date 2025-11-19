Три найкрасивіші помади сезону: їх не можна пропустити
- Три найпопулярніші відтінки помади цього сезону: глибокий бордовий, теплий коричневий та рожево-нюдовий.
- Глибокий бордовий підходить для вечірнього макіяжу, коричневий популярний з блиском, а рожево-нюдовий підкреслює природну красу.
Помада завжди є головним акцентом в макіяжі. Для тих, хто хоче залишатися в тренді, візажисти склали список найпопулярніших відтінків, які переважають цього сезону.
Завдяки помаді можна легко освіжити образ без особливих зусиль, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Представлені кольори у добірці здатні змінити настрій та надати впевненості в собі.
Читайте також Як нафарбувати губи, щоб вони стали більшими: три прості кроки
Які кольори помади в тренді?
Глибокий бордовий
Цього сезону замість класичного червоного у моді буде глибокий бордовий колір, який надасть макіяжу особливої вишуканості. Варіант ідеально підійде для вечірнього макіяжу чи для щоденного мейку, коли захочеться додати трішки драматизму.
Колір помади ідеально підходить до осіннього чи зимового гардероба. Можна нафарбувати губи лише помадою або додати зверху блиск для ще більшого сяйва.
Модні кольори помади / Фото Pinterest
Коричневий
Теплий коричневий колір цього сезону модний не у матовому, а в м’якому, блискучому варіанті. Цей відтінок помади підійде для різних тонів шкіри. Цього року коричнева помада на піку популярності, особливо з обведеним контурем губ олівцем шоколадного відтінку.
Модні кольори помади / Фото Pinterest
Рожево-нюдовий
Нюдовий відтінок залишається в тренді, але набуває прохолоднішого тону. Пастально-рожевий колір помади дуже добре виглядає у поєднанні з виразним макіяжем очей. Відтінок ідеально підкреслює природну красу, тому чудово підійде для щоденних мейків.
Модні кольори помади / Фото Pinterest
До б'юті лайфхаків також належить збільшення губ, пише Who What Wear. Губи можна збільшити за допомогою помади. Ефект об’ємних губ створюється за допомогою контурування, використовуючи два відтінки олівців для губ та помади. Спочатку обведіть губи темним олівцем, потім заповніть світлішим тоном і нанесіть помаду на центр губ для максимального об'єму.
Які помилки в макіяжі старять?
Щільне тональне покриття та неправильний контуринг можуть підкреслити недоліки на обличчі.
Застарілі брови та темний контур із світлою помадою створюють неприродний та старіючий вигляд.
Часті питання
Які кольори помади вважаються трендовими на сезон осінь-зима 2025?
На сезон осінь-зима 2025 трендовими вважаються глибокий бордовий, теплий коричневий у блискучому варіанті та рожево-нюдовий відтінок.
Який ефект має глибокий бордовий колір помади?
Глибокий бордовий колір надає макіяжу особливої вишуканості та додає драматизму, що робить його ідеальним для вечірнього макіяжу або щоденного мейку.
Як найкраще використовувати коричневий колір помади цього сезону?
Цього сезону коричневий колір помади популярний у м'якому, блискучому варіанті та добре поєднується з обведеним контуром губ олівцем шоколадного відтінку.