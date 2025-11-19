Три найкрасивіші помади сезону: їх не можна пропустити

Помада завжди є головним акцентом в макіяжі. Для тих, хто хоче залишатися в тренді, візажисти склали список найпопулярніших відтінків, які переважають цього сезону.

Завдяки помаді можна легко освіжити образ без особливих зусиль, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Представлені кольори у добірці здатні змінити настрій та надати впевненості в собі.

Які кольори помади в тренді?

Глибокий бордовий

Цього сезону замість класичного червоного у моді буде глибокий бордовий колір, який надасть макіяжу особливої вишуканості. Варіант ідеально підійде для вечірнього макіяжу чи для щоденного мейку, коли захочеться додати трішки драматизму.

Колір помади ідеально підходить до осіннього чи зимового гардероба. Можна нафарбувати губи лише помадою або додати зверху блиск для ще більшого сяйва.



Модні кольори помади / Фото Pinterest

Коричневий

Теплий коричневий колір цього сезону модний не у матовому, а в м’якому, блискучому варіанті. Цей відтінок помади підійде для різних тонів шкіри. Цього року коричнева помада на піку популярності, особливо з обведеним контурем губ олівцем шоколадного відтінку.



Модні кольори помади / Фото Pinterest

Рожево-нюдовий

Нюдовий відтінок залишається в тренді, але набуває прохолоднішого тону. Пастально-рожевий колір помади дуже добре виглядає у поєднанні з виразним макіяжем очей. Відтінок ідеально підкреслює природну красу, тому чудово підійде для щоденних мейків.



Модні кольори помади / Фото Pinterest

До б'юті лайфхаків також належить збільшення губ, пише Who What Wear. Губи можна збільшити за допомогою помади. Ефект об’ємних губ створюється за допомогою контурування, використовуючи два відтінки олівців для губ та помади. Спочатку обведіть губи темним олівцем, потім заповніть світлішим тоном і нанесіть помаду на центр губ для максимального об'єму.

