Забудьте о черном цвете: 5 цветов, которые все будут носить осенью
- Модные цвета осени включают нежно-розовый, бургунди, темно-синий, шоколадный и бледно-желтый.
- Эти оттенки легко сочетаются с гардеробом и добавляют яркости образам.
С наступлением холодных и пасмурных дней, почему-то автоматически гардероб наполняется серым и черным нарядом. Сделать образы более яркими очень просто. Нужно лишь добавить несколько сочных оттенков, которые уже набрали популярность.
Даже самые требовательные модницы смогут найти для себя красивые варианты цветов, которые смогут легко добавить в свой гардероб, пишет 24 канал со ссылкой на Who What Wear.
Какие цвета в моде осенью?
Нежно-розовый
Цвет способен придать образу особую изюминку, потому что выглядит довольно изящно и романтично. Не бойтесь примерить осенью розовые свитшоты, брюки, костюмы или сумки. Аксессуары особенно выгодно будут выделяться на фоне черного пальто.
Бургунди
Насыщенный оттенок бургунди каждый сезон набирает особую популярность. Красиво смотрятся блузы в этом цвете, пальто или кожаные куртки.
Темно-синий
Цвет подойдет для тех, кто будет искать альтернативу черному. Темно-синий хорошо сочетается с любыми вещами из гардероба, поэтому стилизация вещей не составит труда.
Шоколадный
Все оттенки коричневого в осеннюю пору становятся хитом. Пальто в шоколадном оттенке, кожаная куртка, бомбер, сапоги или кроссовки – выглядят невероятно. Монохромный образ выглядит дорого, а отдельный наряд всегда выступает акцентным элементом.
Бледно-желтый
Нежный бледно-желтый цвет – идеальный вариант для вещей на повседневность или повседневных образов. В сети можно найти немало стилизаций, которые точно вам понравятся.
На своей странице в инстаграме Андре Тан советует сочетать между собой цвета для создания безупречных образов. По словам дизайнера, удачно сочетается лаймовый и шоколадный, винный и красный, розовый и коричневый, горчичный и серый, а также хаки и молочный.
Какой цвет осенью считается роскошным?
Королевский фиолетовый для многих является главным трендовым цветом осени, заменяя бордовый как символ роскоши и величия.
Он уже появился в коллекциях таких брендов, как Valentino, Alexander McQueen и Miu Miu.
Частые вопросы
Какие цвета являются модными осенью?
Модными цветами осенью являются нежно-розовый, бургунди, темно-синий, шоколадный и бледно-желтый.
Как можно использовать нежно-розовый цвет в осеннем гардеробе?
Нежно-розовый цвет придает образу утонченности и романтичности. Его можно использовать в розовых свитшотах, брюках, костюмах или сумках. Аксессуары в этом цвете будут выгодно выделяться на фоне черного пальто.
Почему темно-синий цвет является альтернативой черному?
Темно-синий цвет является отличной альтернативой черному, поскольку он хорошо сочетается с любыми вещами в гардеробе, что облегчает стилизацию.