С наступлением холодных и пасмурных дней, почему-то автоматически гардероб наполняется серым и черным нарядом. Сделать образы более яркими очень просто. Нужно лишь добавить несколько сочных оттенков, которые уже набрали популярность.

Даже самые требовательные модницы смогут найти для себя красивые варианты цветов, которые смогут легко добавить в свой гардероб, пишет 24 канал со ссылкой на Who What Wear.

Какие цвета в моде осенью?

Нежно-розовый

Цвет способен придать образу особую изюминку, потому что выглядит довольно изящно и романтично. Не бойтесь примерить осенью розовые свитшоты, брюки, костюмы или сумки. Аксессуары особенно выгодно будут выделяться на фоне черного пальто.

Бургунди

Насыщенный оттенок бургунди каждый сезон набирает особую популярность. Красиво смотрятся блузы в этом цвете, пальто или кожаные куртки.

Темно-синий

Цвет подойдет для тех, кто будет искать альтернативу черному. Темно-синий хорошо сочетается с любыми вещами из гардероба, поэтому стилизация вещей не составит труда.

Шоколадный

Все оттенки коричневого в осеннюю пору становятся хитом. Пальто в шоколадном оттенке, кожаная куртка, бомбер, сапоги или кроссовки – выглядят невероятно. Монохромный образ выглядит дорого, а отдельный наряд всегда выступает акцентным элементом.

Бледно-желтый

Нежный бледно-желтый цвет – идеальный вариант для вещей на повседневность или повседневных образов. В сети можно найти немало стилизаций, которые точно вам понравятся.

На своей странице в инстаграме Андре Тан советует сочетать между собой цвета для создания безупречных образов. По словам дизайнера, удачно сочетается лаймовый и шоколадный, винный и красный, розовый и коричневый, горчичный и серый, а также хаки и молочный.

Какой цвет осенью считается роскошным?