5 лучших оттенков волос на 2025 год: в моду возвращается цвет блондинки Барби

До Нового года осталось менее 3 месяцев, поэтому многие женщины уже хотят делать окрашивания, которые будут актуальными со следующего года. Hair-стилисты рассказали о 5 самых популярных оттенках, которые будут в моде весь 2025 год.

Окрашивание волос должно быть таким, чтобы вы ощущали от него естественную красоту, пишет Natulique. В моде будут уже известные всем нам тенденции в окрашивании волос и оттенки, вдохновленные знаменитостями и даже обновленные техники окрашивания, как мягкое обмре.

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Блондинка Барби

В 2025 году в моде будут ледяные платиновые тона в теплых оттенках, таких как маслянистый или медовый блонд. Эти теплые оттенки будут одними из самых популярных в 2025 году.



Актуальные оттенки волос на 2025 год / Фото Natulique

Динамичная брюнетка

Стилисты говорят, что в новом году будут в моде насыщенные тона – темно-шоколадный с карамельным отблеском. Также в тренде будет оттенок красное дерево, который склонен к естественному цвету волос, а не нейтральному.



Актуальные оттенки волос на 2025 год / Фото Natulique

Имбирная специя

Пряный имбирный цвет станет одним из самых популярных в 2025 году. Этот насыщенный оттенок добавляет тепла и контраста, поэтому идеально подходит для рыжеволосых девушек, которые хотят подчеркнуть свою естественную красоту.

Такой цвет волос впишется в любой стиль. Для тех, кто будет искать еще более яркого вида, можно присмотреться к медным оттенкам или впечатляющему вишневому цвету волос.



Актуальные оттенки волос на 2025 год / Фото Natulique

Естественные тона

Грязный блонд будет популярным для блондинок, которые захотят приблизиться к своему естественному цвету волос. Также он подойдет всем тем, кто будет искать легких изменений с минимальными подправками.



Актуальные оттенки волос на 2025 год / Фото Natulique

Омбре

Эта техника окрашивания волос подойдет для тех, кто хочет экспериментировать с мягкими пастельными тонами. Благодаря этому универсальному и креативному способу, вам удастся охватить последние тенденции смешивания цветов волос.



Актуальные оттенки волос на 2025 год / Фото Natulique