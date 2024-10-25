Современная парфюмерия позволяет выбрать невероятные ароматы с великолепной стойкостью, пишет Lady 24. Выбор аромата – вещь достаточно субъективная. К примеру, для кого-то легендарные Baccarat Rouge 540 будут потрясающими, для других – чем-то сомнительным и резким.
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Впрочем, ориентируясь на отзывах людей, мы собрали несколько ароматов, которые имеют дорогой запах и подойдут почти всем женщинам.
Black Opium от Yves Saint Laurent
Эти духи могут вызвать зависимость, поскольку их яркий и соблазнительный запах невозможно забыть. Аромат является достаточно узнаваемым и состоит из нот ванили, кофе, груши и сладости, которые оттеняет жасмин, пачули и миндаль.
Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest
Lost Cherry от Tom Ford
Этот аромат способен свести с ума любую женщину, которая любит дорогие запахи. Духи имеют запах как варенье из вишни с добавлением амаретто. Подходят духи для всех, кто любит терпкий запах и аромат ягод с косточковым привкусом.
Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest
Flora от Gucci
Древесно-цветочный аромат духов от Gucci нравится многим представительницам женского пола. Верхние ноты духов включают пион и мандариновый апельсин, а роза придает им сладости.
Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest
Euphoria от Calvin Klein
Этот яркий аромат содержит восточно-цветочную композицию, которая характеризуется высокой стойкостью и безупречным шлейфом, который может тянуться часами. Аромат открывается гранатом и нотками черной орхидеи и лотоса, которые добавляют духам женственности. Парфюм подойдет для всех женщин с характером.
Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest