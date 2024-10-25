Современная парфюмерия позволяет выбрать невероятные ароматы с великолепной стойкостью, пишет Lady 24. Выбор аромата – вещь достаточно субъективная. К примеру, для кого-то легендарные Baccarat Rouge 540 будут потрясающими, для других – чем-то сомнительным и резким.

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Впрочем, ориентируясь на отзывах людей, мы собрали несколько ароматов, которые имеют дорогой запах и подойдут почти всем женщинам.

Black Opium от Yves Saint Laurent

Эти духи могут вызвать зависимость, поскольку их яркий и соблазнительный запах невозможно забыть. Аромат является достаточно узнаваемым и состоит из нот ванили, кофе, груши и сладости, которые оттеняет жасмин, пачули и миндаль.



Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Lost Cherry от Tom Ford

Этот аромат способен свести с ума любую женщину, которая любит дорогие запахи. Духи имеют запах как варенье из вишни с добавлением амаретто. Подходят духи для всех, кто любит терпкий запах и аромат ягод с косточковым привкусом.



Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Flora от Gucci

Древесно-цветочный аромат духов от Gucci нравится многим представительницам женского пола. Верхние ноты духов включают пион и мандариновый апельсин, а роза придает им сладости.

Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest

Euphoria от Calvin Klein

Этот яркий аромат содержит восточно-цветочную композицию, которая характеризуется высокой стойкостью и безупречным шлейфом, который может тянуться часами. Аромат открывается гранатом и нотками черной орхидеи и лотоса, которые добавляют духам женственности. Парфюм подойдет для всех женщин с характером.



Духи, которые имеют дорогой запах / Фото Pinterest