Лучшие духи на весну: ароматы, в которые можно влюбиться

Весной хочется добавить в свою коллекцию духов интересные ароматы, которые пахнут свежестью и цветами. Такие духи пробуждают ощущение легкости, вдохновения и радости. Почти всех женщин весной тянет к цветочным ароматам с нотками цитруса, поэтому рассказываем о самых популярных из них.

В списке вы найдете яркие, жизнерадостные, цветочные и фруктовые ароматы, которые придадут энергии и уверенности в себе, пишет 24 Канал. Эти вкусные запахи идеально подойдут для солнечных дней.

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Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition

Этот классический весенний парфюм имеет фруктово-цветочные ноты. Он ассоциируется с теплом, солнцем и деревьями, которые расцветают. Запах начинается со сладкого абрикоса, который раскрывается в компании магнолии и жасмина. Композиция завершается ванилью, которая добавляет аромату глубины.



Весенние запахи духов / Фото Pinterest

L`Interdit Tubéreuse Noire, Givenchy

Аромат наполнен индийской туберозой, которая придает парфюму невероятный шлейф. Во флаконе содержится восемь цветков туберозы, собранной вручную. Усиливает запах этого парфюма жареный кофе в сочетании с ветивером и пачулями.



Весенние запахи духов / Фото Pinterest

Mon Guerlain Bloom of Rose, Guerlain

Парфюм состоит из сладости ванили Карл и австралийского белого сандала. Свежести аромату придают ноты нероли – цветы горького апельсина. Базу составляют ноты жасмина, самбака и болгарской розы.



Весенние запахи духов / Фото Pinterest

Carmina, Creed

Аромат содержит мощный шлейф, который нравится многим женщинам и мужчинам. В составе черная вишня, розовый перец, фиалка и роза. Шафран добавляет тепла наслаиваясь на нежный мускус и амбру. Кашемировое дерево добавляет роскошных древесных нот.



Весенние запахи духов / Фото Pinterest

Guilty Eau de Parfum, Gucci

В этом парфюме присутствует мотив мандоры. Аромат является цитрусовым, гибридом мандарина и апельсина, растущего на Кипре. Основной букет аромата составляют фиалки, розы, герань и пачули.



Весенние запахи духов / Фото Pinterest