Весна – это время пробуждения и расцвета природы, а в парфюмерном мире это время популярности парфюмов, которые пахнут букетами свежесорванных цветов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Jounal.

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Но если вы не поклонница классических весенних ароматов, то можно обратиться и к другим ароматным нотам. Кроме солнца и роз, весна еще пахнет мокрой от дождя землей, травянистыми растениями и свежими фруктами.

Девушки, которые не любят духи с цветочными нотами могут выбирать цитрусовые, мускусные или фруктовые ароматы.

Kilian Paris – Imperial Tea

Этот парфюм перенесет вас в традиционное китайское чаепитие жасминовым чаем. Доминирующими нотами являются зеленый чай и жасмин самбак, который содержит аккорды бергамота, водорослей, мускуса и верверы. Аромат нравится тем, кто не любит классические цветочные запахи.



Невероятные духи для девушек / Фото In Journal

Burberry – Goddess

Аромат наполнен ванилью в сочетании со свежей лавандой, который является основой парфюма. В этом флаконе содержится 3 вида ванили. Большинство женщин любят пользоваться этим ароматом осенью, впрочем он прекрасно работает даже весной.



Невероятные духи для девушек / Фото In Journal

Zagid & Voltaire – This Is Her! Eau de Parfum

Парфюм идеально подходит для любого времени года. Он содержит ноты ванили, лактона, каштана и сандалового дерева, а розовый перец и кашемир обеспечивают такой шлейф, который точно выделит вас из толпы.



Невероятные духи для девушек / Фото In Journal

Tom Ford – Bitter Peach

Этот аромат наполнен нотами апельсина, рома, ванили, сандала и горького персика. Парфюм является устойчивым и прекрасно подходит для дня, вечера, в весенние или летние дни.



Невероятные духи для девушек / Фото In Journal

Jo Malone – Blackberry & Bay

Один из культовых ароматов пахнет черникой на свежим лесом. Он сладкий. Освежающий и сладкий парфюм прекрасно подойдет для весеннего сезона. Доминирующими нотами являются ежевика, лавровый лист, грейпфрут, кедр и ветивер.



Невероятные духи для девушек / Фото In Journal