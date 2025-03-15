Весенние духи, которые не пахнут цветами: ароматы, которые точно удивят
- Весенние духи могут быть не только с цветочными нотами, но и с цитрусовыми, мускусными или фруктовыми ароматами.
- Рекомендуемые ароматы: Kilian Paris – Imperial Tea, Burberry – Goddess, Zagid & Voltaire – This Is Her! Eau de Parfum, Tom Ford – Bitter Peach, Jo Malone – Blackberry & Bay.
Некоторые женщины хотят весной пополнить коллекцию ароматов новыми духами, впрочем не хотят сосредотачиваться на цветочных ароматах. В таком случае можно обратить внимание на определенные запахи, которые наполнены замечательной композицией невероятных ароматов.
Весна – это время пробуждения и расцвета природы, а в парфюмерном мире это время популярности парфюмов, которые пахнут букетами свежесорванных цветов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Jounal.
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Но если вы не поклонница классических весенних ароматов, то можно обратиться и к другим ароматным нотам. Кроме солнца и роз, весна еще пахнет мокрой от дождя землей, травянистыми растениями и свежими фруктами.
Девушки, которые не любят духи с цветочными нотами могут выбирать цитрусовые, мускусные или фруктовые ароматы.
Kilian Paris – Imperial Tea
Этот парфюм перенесет вас в традиционное китайское чаепитие жасминовым чаем. Доминирующими нотами являются зеленый чай и жасмин самбак, который содержит аккорды бергамота, водорослей, мускуса и верверы. Аромат нравится тем, кто не любит классические цветочные запахи.
Невероятные духи для девушек / Фото In Journal
Burberry – Goddess
Аромат наполнен ванилью в сочетании со свежей лавандой, который является основой парфюма. В этом флаконе содержится 3 вида ванили. Большинство женщин любят пользоваться этим ароматом осенью, впрочем он прекрасно работает даже весной.
Невероятные духи для девушек / Фото In Journal
Zagid & Voltaire – This Is Her! Eau de Parfum
Парфюм идеально подходит для любого времени года. Он содержит ноты ванили, лактона, каштана и сандалового дерева, а розовый перец и кашемир обеспечивают такой шлейф, который точно выделит вас из толпы.
Невероятные духи для девушек / Фото In Journal
Tom Ford – Bitter Peach
Этот аромат наполнен нотами апельсина, рома, ванили, сандала и горького персика. Парфюм является устойчивым и прекрасно подходит для дня, вечера, в весенние или летние дни.
Невероятные духи для девушек / Фото In Journal
Jo Malone – Blackberry & Bay
Один из культовых ароматов пахнет черникой на свежим лесом. Он сладкий. Освежающий и сладкий парфюм прекрасно подойдет для весеннего сезона. Доминирующими нотами являются ежевика, лавровый лист, грейпфрут, кедр и ветивер.