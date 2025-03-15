Весняні парфуми, які не пахнуть квітами: аромати, які точно здивують

Деякі жінки хочуть навесні поповнити колекцію ароматів новими парфумами, втім не хочуть зосереджуватися на квіткових ароматах. У такому випадку можна звернути увагу на певні запахи, які наповнені чудовою композицією неймовірних пахощів.

Весна – це час пробудження й розквіту природи, а в парфумерному світі це час популярності парфумами, які пахнуть букетами свіжозірваних квітів, пише 24 Канал з посиланням на In Jounal.

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Та якщо ви не прихильниця класичних весняних ароматів, то можна звернутися й до інших ароматних нот. Окрім сонця й троянд, весна ще пахне мокрою від дощу землею, трав’янистими рослинами та свіжими фруктами.

Дівчата, які не люблять парфуми з квітковими нотами можуть обирати цитрусові, мускусні чи фруктові аромати.

Kilian Paris – Imperial Tea

Цей парфум перенесе вас в традиційне китайське чаювання жасминовим чаєм. Домінуючими нотами є зелений чай та жасмин самбак, який містить акорди бергамоту, водоростей, мускусу й вервери. Аромат подобається тим, хто не любить класичні квіткові запахи.



Неймовірні парфуми для дівчат / Фото In Journal

Burberry – Goddess

Аромат наповнений ваніллю в поєднанні зі свіжою лавандою, який є основою парфуму. У цьому флаконі міститься 3 види ванілі. Більшість жінок люблять користуватися цим ароматом восени, втім він чудово працює навіть навесні.



Неймовірні парфуми для дівчат / Фото In Journal

Zagid & Voltaire – This Is Her! Eau de Parfum

Парфум ідеально підходить для будь-якої пори року. Він містить ноти ванілі, лактону, каштана й сандалового дерева, а рожевий перець та кашемір забезпечують такий шлейф, який точно виділить вас із натовпу.



Неймовірні парфуми для дівчат / Фото In Journal

Tom Ford – Bitter Peach

Цей аромат наповнений нотами апельсина, рому, ванілі, сандалу й гіркого персика. Парфум є стійким та чудово підходить для дня, вечора, у весняні чи літні дні.



Неймовірні парфуми для дівчат / Фото In Journal

Jo Malone – Blackberry & Bay

Один із культових ароматів пахне чорницею на свіжим лісом. Він солодкий. Освіжаючий та солодкий парфум чудово підійде для весняного сезону. Домінуючими нотами є ожина, лавровий лист, грейпфрут, кедр та ветивер.



Неймовірні парфуми для дівчат / Фото In Journal