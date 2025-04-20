Теплое время года – идеальная пора для обновления парфюмерной палитры, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Весна ассоциируется у нас с ароматом первых цветов, травы и теплого дождя. В материале собрали несколько удивительных духов, которые идеально подойдут на весенне-летний сезон.

Читайте также Весенние духи, которые не пахнут цветами: ароматы, которые точно удивят

Pêche Mirage, Guerlain

Парфюм имеет цветочно-фруктовый запах. Верхние ноты состоят из персика, черной смородины и шафрана, а базовые ноты – это кожа, амбра и сандал.



Идеальные духи на весну / Фото Pinterest

Chanel Gabrielle, Essence

Верхние ноты парфюма наполнены цитрусами, персиком, красными фруктами и черной смородиной. Ноты сердца наполнены белыми цветами, туберозой, иланг-илангом, жасмином, апельсиновым цветом и кокосом. Базовые ноты наполнены мускусом, сандалом и ванилью.



Идеальные духи на весну / Фото Pinterest

Agua, Loewe

Цитрусовый аромат имеет душистый цветочный оттенок. Аромат сочетает в себе ноты лимона и розы. Этот свежий аромат имеет цитрусовый запах лимона, бергамота, апельсина и кумквата.



Идеальные духи на весну / Фото Pinterest

Vanille Firenze, The Alchemist's Garden, Gucci

Этот парфюм имеет восточные гурманские ноты. Верхние ноты состоят из черного перца, кардамон и семян моркови. Средние ноты состоят из масла ириса и бурбонской ванили.



Идеальные духи на весну / Фото Pinterest

Обратите внимание, что для того, чтобы духи долго держались, их надо наносить на запястье, шею или грудь. Куда еще стоит пшикать духи – читайте в нашем материале.