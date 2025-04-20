Тепла пора року – ідеальна пора для оновлення парфумерної палітри, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Весна асоціюється у нас з ароматом перших квітів, трави й теплого дощу. У матеріалі зібрали кілька дивовижних парфумів, які ідеально підійдуть на весняно-літній сезон.

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Pêche Mirage, Guerlain

Парфум має квітково-фруктовий запах. Верхні ноти складаються з персика, чорної смородини й шафрану, а базові ноти – це шкіра, амбра й сандал.



Ідеальні парфуми на весну / Фото Pinterest

Chanel Gabrielle, Essence

Верхні ноти парфуму наповнені цитрусами, персиком, червоними фруктами та чорною смородиною. Ноти серця наповнені білими квітами, туберозою, іланг-ілангом, жасмином, апельсиновим цвітом й кокосом. Базові ноти наповнені мускусом, сандалом і ваніллю.



Ідеальні парфуми на весну / Фото Pinterest

Agua, Loewe

Цитрусовий аромат має духмяний квітковий відтінок. Аромат поєднує в собі ноти лимона й троянди. Цей свіжий аромат має цитрусовий запах лимона, бергамоту, апельсина та кумквата.



Ідеальні парфуми на весну / Фото Pinterest

Vanille Firenze, The Alchemist's Garden, Gucci

Цей парфум має східні гурманські ноти. Верхні ноти складаються з чорного перцю, кардамон та насіння моркви. Середні ноти складаються з олії ірису та бурбонської ванілі.



Ідеальні парфуми на весну / Фото Pinterest

Зверніть увагу, що для того, щоб парфуми довго трималися, їх треба наносити на зап'ястя, шию або груди. Куди ще варто пшикати парфуми – читайте в нашому матеріалі.