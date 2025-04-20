Духи для женщин на весну: ароматы, которые влюбляют в себя с первых нот
- Весна является идеальным временем для обновления парфюмерной палитры, с акцентом на цветочно-фруктовые и цитрусовые ароматы.
- Рекомендуемые ароматы включают Pêche Mirage, Guerlain с нотами персика и сандала, Chanel Gabrielle с цитрусами и ванилью, Agua, Loewe с лимоном и розой, и Vanille Firenze, Gucci с черным перцем и бурбонской ванилью.
Весна – идеальное время побаловать себя безупречными духами. Есть несколько духов, которые не оставят равнодушными никого, поскольку их аромат является впечатляющим. Самые лучшие духи несут в себе ноты пионов, розового перца, жасмина и мускуса.
Теплое время года – идеальная пора для обновления парфюмерной палитры, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Весна ассоциируется у нас с ароматом первых цветов, травы и теплого дождя. В материале собрали несколько удивительных духов, которые идеально подойдут на весенне-летний сезон.
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Pêche Mirage, Guerlain
Парфюм имеет цветочно-фруктовый запах. Верхние ноты состоят из персика, черной смородины и шафрана, а базовые ноты – это кожа, амбра и сандал.
Идеальные духи на весну / Фото Pinterest
Chanel Gabrielle, Essence
Верхние ноты парфюма наполнены цитрусами, персиком, красными фруктами и черной смородиной. Ноты сердца наполнены белыми цветами, туберозой, иланг-илангом, жасмином, апельсиновым цветом и кокосом. Базовые ноты наполнены мускусом, сандалом и ванилью.
Идеальные духи на весну / Фото Pinterest
Agua, Loewe
Цитрусовый аромат имеет душистый цветочный оттенок. Аромат сочетает в себе ноты лимона и розы. Этот свежий аромат имеет цитрусовый запах лимона, бергамота, апельсина и кумквата.
Идеальные духи на весну / Фото Pinterest
Vanille Firenze, The Alchemist's Garden, Gucci
Этот парфюм имеет восточные гурманские ноты. Верхние ноты состоят из черного перца, кардамон и семян моркови. Средние ноты состоят из масла ириса и бурбонской ванили.
Идеальные духи на весну / Фото Pinterest
Обратите внимание, что для того, чтобы духи долго держались, их надо наносить на запястье, шею или грудь. Куда еще стоит пшикать духи – читайте в нашем материале.