Духи, которые вызывают привыкание: 5 ароматов, которые обожают женщины
- Осенью женщины отдают предпочтение духам с нотками миндаля, такими как Parfums De Marly Valaya Exclusif и Prada Infusion d'Amande.
- Guerlain L'Art & La Matière Oud Nude и Tom Ford Lost Cherry также популярны благодаря своим уникальным ароматам с миндалем.
Осенью хочется добавить в коллекцию парфюмов ароматы с ярко выраженными нотками. Запах ванили уже давно входит в список всех бестселлеров. Духи с этой ноткой сладкие и очень стойкие, однако не менее желанными являются ароматы с запахом миндаля.
Миндаль создает самую интересную ароматическую нотку в парфюмерной индустрии, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Он имеет хороший запах и хорошо сочетается со всеми другими ароматическими нотками.
Читайте также Духи на осень, которые дорого пахнут: ароматы, которые поражают с первых секунд
Именно миндаль дольше всего используют в парфюмерной индустрии. Ароматы с миндалем – кремовые, с ноткой молочности и сладости. Большинство ароматов с миндалем – чувственные и притягательные.
Какие духи с миндалем любят женщины?
Parfums De Marly – Valaya Exclusif
Это один из самых элегантных и изысканных парфюмов с нотками миндаля. Аромат имеет в композиции ноты мандарина, бергамота и миндаля, за которым следуют аккорды из цветка апельсина и белые цветы. Сердце парфюма составляет ваниль и древесные ноты. Эфирный парфюм имеет изысканную сладость.
Духи для женщин на осень / Фото Pinterest
Prada – Infusion d'Amande
Аромат подойдет тем женщинам, которые любят чистые духи с запахом белых простыней и детской присыпки. Духи являются нежными и ненавязчивыми. Ключевые ноты аромата – горький миндаль, ягоды тонка, гелиотроп, мускус и эссенция аниса.
Духи для женщин на осень / Фото Pinterest
Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude
Духи станут идеальным выбором для холодных дней. Верхние ноты состоят из миндаля и тмина, а сердце парфюма – из кедра и малины. Базу охватывает ваниль, уд и сандал. Аромат имеет очень успокаивающий и соблазнительный запах.
Духи для женщин на осень / Фото Pinterest
Marc Jacobs – Perfect
Аромат является достаточно нежным, поэтому подойдет для тех, кто не любит тяжелые ароматические композиции. Ключевыми нотами этого аромата являются ревень и нарцисс, которые идеально сочетаются с мягким миндальным молоком.
Духи для женщин на осень / Фото Pinterest
Tom Ford – Lost Cherry
Уже много лет именно этот парфюм входит в список самых популярных ароматов. Парфюм имеет запах ванили, корицы и сливы, с аккордом вишни и миндаля.
Духи для женщин на осень / Фото Pinterest
Какие бюджетные духи приобрести осенью?
- Не всегда для того, чтобы хорошо пахнуть надо покупать дорогие духи. Современная парфюмерия предлагает бюджетные ароматы, которые имеют люксовый запах. Это ароматы Calvin Klein Euphoria, Angel Schlesser Femme Adorable Intense, Jimmy Choo Eau de Parfum, и Fabien Marche Black Infinity.
- Эти духи характеризуются насыщенными и стойкими нотами, создают незабываемый шлейф и подчеркивают индивидуальность своего владельца.
Частые вопросы
Почему миндаль считается важной ароматической ноткой в парфюмерии?
Миндаль создает самую интересную ароматическую нотку в парфюмерной индустрии - он имеет красивый запах и хорошо сочетается со всеми другими ароматическими нотками.
Какие духи с нотами миндаля являются популярными среди женщин?
Популярными парфюмами с нотами миндаля среди женщин являются Parfums De Marly - Valaya Exclusif, Prada - Infusion d'Amande, Guerlain - L'Art & La Matière Oud Nude, Marc Jacobs - Perfect и Tom Ford - Lost Cherry.
Какие особенности имеет парфюм Parfums De Marly - Valaya Exclusif?
Parfums De Marly - Valaya Exclusif является одним из самых элегантных и изысканных парфюмов с нотками миндаля. Аромат содержит ноты мандарина, бергамота и миндаля, за которыми следуют аккорды из цветка апельсина и белые цветы - сердце парфюма составляет ваниль и древесные ноты.