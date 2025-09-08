Джинсовая вещь прекрасно подходит для дневного или вечернего времени, поэтому материал является универсальным, независимо от того, или это синие джинсы, юбка, рубашка или куртка, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Одежду из денима мы постоянно видим в социальных сетях, поэтому предлагаем посмотреть несколько лучших образов, которые активно носят модные девушки.

Какой деним будет в моде осенью?

Куртки

Джинсовые куртки заняли особое место в коллекциях брендов, поэтому идеально подойдут к стилизации с джинсами, юбками или бермудами.

Джинсовая рубашка

Рубашка из денима – это красивый предмет одежды, который можно сочетать с различными нарядами и низом, впрочем девушки подбирают для себя красивые джинсы, создавая монохромный аутфит.

Джинсовая юбка

Юбки из денима были очень широко представлены на подиумах. Особенно их много в коллекциях брендов Versace и Michael Kors. В этом сезоне актуальны модели в длине миди и мини.

Бермуды

Модные инфлюенсеры охотно дополняют свои образы бермудами. Эта вещь останется модной осенью, поскольку комбинировать джинсовые шорты можно с различными блейзерами, свитерами, рубашками и куртками.

Платье

Осенью актуальными будут платья разных кроев и дизайнов. Но несмотря на это, мы будем носить вечную классику – короткие модели A-кроя или расслабленные варианты миди.

Какие джинсы возвращаются в моду?