В современном мире кроссовки считаются самой желанной обувью, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Иконы стиля уже показали стильные кроссовки, которые можно сочетать с любым нарядом.

Какие кроссовки будут в моде осенью?

Узкие кроссовки

Одним из самых больших трендов этого года считаются кроссовки минималистичного вида с тонкой подошвой. Популярной является обувь молочного, бежевого и красного оттенка.

Коричневые кроссовки

В этом сезоне особенно популярными станут кроссовки коричневого оттенка. Сейчас они особенно в центре внимания, поэтому советуем добавить их в свой гардероб.

Животный принт

Анималистический принт продолжает оставаться популярным, поэтому кроссовки станут отличным выбором для всех, кто любит эффектный вид обуви.

Серебряные кроссовки

Еще несколько лет назад произошел ажиотаж вокруг моделей New Balance 530, а в этом году мода на металлик продолжается, поэтому советуем выбрать обувь серебристого оттенка.

Боксерская обувь

Эта обувь была актуальной много лет назад, а теперь снова вернулась в моду с большим успехом. Высокая обувь в спортивном стиле стильно смотрится с короткими джинсовыми юбками.

Какая еще обувь будет в моде осенью?