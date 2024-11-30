Именно джинсы все еще остаются стильным и комфортным вариантом на зимнюю пору, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Несмотря на то, что джинсы – это банальный выбор, впрочем фасоны настолько разнообразны, что этот элемент гардероба способен не только дополнить образ, но и стать его основой.

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В зимнюю пору в моде будет 6 вариантов джинсов, которые девушки будут носить ежедневно и на праздничные события. Эти несколько вариантов никого не оставят равнодушными.

Джинсы с отворотами

Варианты джинсов с манжетами сейчас на пике популярности, поэтому стали фаворитами среди модниц. Благодаря этим джинсам вы сможете освежить гардероб без дополнительных затрат. Вам нужно лишь надеть самую длинную пару в своем гардеробе и подкатить ее до щиколоток.

Актуальные джинсы на зиму
Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan

Темные джинсы

Деним темного цвета идеально подходит на зимнее время года. Насыщенный оттенок добавляет шика зимнему образу. Сочетать эти джинсы можно с вязаным свитером или пальто.

Актуальные джинсы на зиму
Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan

Широкие джинсы

Такие джинсы прекрасно смотрятся с любым нарядом. Примерьте расслабленные силуэты, которые придают образу оригинальности и комфорта. Эти джинсы станут отличным акцентом в аутфите.

Актуальные джинсы на зиму
Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan

Джинсы с украшениями

Пусть такие джинсы не являются довольно популярными, впрочем способны прекрасно разбавить самый простой образ. Выбирайте джинсы со старазами, блестками или металлическими деталями.

Актуальные джинсы на зиму
Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan

Джинсы прямого кроя

Прямые силуэты в дениме всегда будут в моде. Они универсальные и простые, поэтому становятся идеальным выбором для любой ситуации. Кроме того, такие джинсы прекрасно подстраиваются под модные тренды, которые являются вашим преимуществом.

Актуальные джинсы на зиму
Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan