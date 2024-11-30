Саме джинси все ще залишаються стильним та комфортним варіантом на зимову пору, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Попри те, що джинси – це банальний вибір, втім фасони є настільки різноманітними, що цей елемент гардероба здатен не лише доповнити образ, але й стати його основою.
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У зимову пору в моді буде 6 варіантів джинсів, які дівчата будуть носити щодня й на святкові події. Ці кілька варіантів нікого не залишать байдужими.
Джинси з відворотами
Варіанти джинсів з манжетами зараз на пік популярності, тож стали фаворитами серед модниць. Завдяки цим джинсам ви зможете освіжити гардероб без додаткових витрат. Вам потрібно лише одягнути найдовшу пару у своєму гардеробі й підкотити її до щиколоток.
Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan
Темні джинси
Денім темного кольору ідеально підходить на зимову пору року. Насичений відтінок додає шику зимовому образу. Поєднувати ці джинси можна з в’язаним светром чи пальтом.
Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan
Широкі джинси
Такі джинси чудово виглядають з будь-яким вбранням. Приміряйте розслаблені силуети, які надають образу оригінальності та комфорту. Ці джинси стануть чудовим акцентом в аутфіті.
Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan
Джинси з прикрасами
Нехай такі джинси не є доволі популярними, втім здатні чудово розбавити найпростіший образ. Обирайте джинси зі старазами, блискітками чи металевими деталями.
Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan
Джинси прямого крою
Прямі силуети в денімі завжди будуть в моді. Вони універсальні й прості, тож стають ідеальним вибором для будь-якої ситуації. Окрім того, такі джинси чудово підлаштовуються під модні тренди, які є вашою перевагою.
Актуальні джинси на зиму / Фото Cosmopolitan