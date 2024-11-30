Модные джинсы на зиму: 5 лучших вариантов на каждый день

Джинсы уже давно завоевали любовь девушек со всего мира, поэтому являются самым популярным вариантом денимовых брюк. Их носят все –от знаменитостей до модных девушек. Готовясь к новому сезону, советуем сосредоточиться на нескольких самых популярных вариантах.

Именно джинсы все еще остаются стильным и комфортным вариантом на зимнюю пору, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Несмотря на то, что джинсы – это банальный выбор, впрочем фасоны настолько разнообразны, что этот элемент гардероба способен не только дополнить образ, но и стать его основой.

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В зимнюю пору в моде будет 6 вариантов джинсов, которые девушки будут носить ежедневно и на праздничные события. Эти несколько вариантов никого не оставят равнодушными.

Джинсы с отворотами

Варианты джинсов с манжетами сейчас на пике популярности, поэтому стали фаворитами среди модниц. Благодаря этим джинсам вы сможете освежить гардероб без дополнительных затрат. Вам нужно лишь надеть самую длинную пару в своем гардеробе и подкатить ее до щиколоток.



Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan

Темные джинсы

Деним темного цвета идеально подходит на зимнее время года. Насыщенный оттенок добавляет шика зимнему образу. Сочетать эти джинсы можно с вязаным свитером или пальто.



Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan

Широкие джинсы

Такие джинсы прекрасно смотрятся с любым нарядом. Примерьте расслабленные силуэты, которые придают образу оригинальности и комфорта. Эти джинсы станут отличным акцентом в аутфите.



Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan

Джинсы с украшениями

Пусть такие джинсы не являются довольно популярными, впрочем способны прекрасно разбавить самый простой образ. Выбирайте джинсы со старазами, блестками или металлическими деталями.



Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan

Джинсы прямого кроя

Прямые силуэты в дениме всегда будут в моде. Они универсальные и простые, поэтому становятся идеальным выбором для любой ситуации. Кроме того, такие джинсы прекрасно подстраиваются под модные тренды, которые являются вашим преимуществом.



Актуальные джинсы на зиму / Фото Cosmopolitan